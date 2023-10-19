Paniğe gerek yok! Gram ve çeyrekte direnç noktası belli

Döviz kuruna bakıldığında dün 28TL üzerinde fiyatlama görürken kendi zirvesini de yeniledi. ABD’de konut başlangıçları piyasa beklentilerinin altında kalırken inşaat izinleri beklenenden az düştü. ABD 10 yıllık tahvil faizi konut verilerinin ve petrol stoklarının ardından yüzde 5 civarı artış kaydetti. Dolar endeksi ise 106 puan seviyesinin üzerinde. Bugün için verilere baktığımızda ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takibi önemli. Kurda 28,00S lira seviyesi üzerinde kalıcılığın devamı halinde 28,10TL ve 28,20TL direnç bölgesi olarak izlenebilecek. 27,00-27,50 alt bant takip edilebilir.

Altına talep yükseliyor

Ortadoğu gerilimi sürerken hatta bölgesel yayılma durumu ortada iken altına talep artıyor. Dün 1962 dolar seviyesine kadar yükselen ons altında bu sabah 1950 dolar altında fiyatlamalar yaptı. Ons altın tarafında yukarı yönlü fiyatlama beklentileri korunuyor.Gün içinde 1945 dolar seviyesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1940 ve 1935 dolar diğer destek bölgeleri şeklinde karşımıza çıkıyor.

Bu destek noktalarına dikkat

Yükselişlerine devam eden ons altında talep artışının devam etmesinin etkisiyle 1960 dolar seviyesinin üzerinde fiyatlama test edildi. Kur tarafında ise 28TL seviyesini aşan yeni zirveler görüyoruz. Bu yükseliş trendinin etkisiyle yurtiçinde gram altın fiyatları da 1775TL seviyesini test ederek kendi tarihi zirvesini yeniledi. Kurda yatay pozitif, ons altında yukarı yön ile gram altında yön beklentisi pozitif olarak korunuyor.

Fiyatlama noktaları

Gram altın yönünde 1755 lira direnç noktası olarak görülüyor. 1760-1765 lira seviyeleri görülebilir. Geri çekilmelerde ise 1750 lira noktası ilk alt destek olarak takip edilebilir. Gram altın 1758 lira bandında hareket ederek işlem görürken çeyrek altın da 2894 lira seviyesinden şu saatler itibarıyla fiyatlanıyor.

Çeyrek altında 2800 sınırı iki gün önce aşılırken 2900'ler bandına odaklanılmış durumda. Geri çekilme durumlarında 2.850 bandının direnç noktası olduğuna dikkat çeken serbest piyasa uzmanları küçük yatırımcıya ise panik alış ve satıştan kaçınma çağrısında bulunuyor.

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