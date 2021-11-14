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Kadın - Aile Pani puri tarifi, nasıl yapılır? Kolay pani puri tarifi
Kadın - Aile

Pani puri tarifi, nasıl yapılır? Kolay pani puri tarifi

Hindistan’a özel bir yemek çeşididir.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 23:03:00 - 2021-11-14 23:09:16
Pani puri tarifi, nasıl yapılır? Kolay pani puri tarifi

Oldukça bol malzemeli ve teknik bir yemek olan pani puri, lezzetiyle hemen hemen herkes tarafından sevilen bir yiyecektir. Peki, pani puri nasıl yapılır?

Malzemeler

  • İrmik
  • Soda
  • Un
  • Tuz
  • Hamur Kabartma Tozu

Birinci iç dolgu malzemeleri

  • Patates
  • Haşlanmış Nohut
  • Pul biber
  • Kimyon
  • Tuz

Üzeri için: kimyonla kavrulmuş nohut taneleri

İkinci iç dolgu malzemeleri

  • Soğan
  • Tuz
  • Zeytinyağı
  • Siyah sarımsak
  • Gram masala

Üzeri için: yoğurt ve kimyon (dekor)

Üçüncü iç dolgu malzemeleri

  • Balkabağı
  • Havuç
  • Tane kişniş
  • Renkli tane biberler
  • Yer fıstığı
  • Peanut satay sos

Üzeri için: safran

Dördüncü dolgu malzemeleri

  • Kırmızı kapya biber
  • Patlıcan
  • Madras köri sos
  • Sriracha

Üzeri için: kırmızı soğan

Suyu için malzemeler

  • Taze kişniş
  • Taze nane
  • Taze zencefil
  • Yeşil cin biber
  • Kimyon
  • Kaya tuzu
  • Garam Masala
  • Demirhindi

Üzeri için: haşlanmış nohut taneleri

Yapılışı

Hamuru için;

Sodayı buzluğa koyup neredeyse donacak kıvama gelene kadar bekletiyoruz. Diğer malzemeleri bir kapta karıştırıp sodayı ekleyip yoğurduktan sonra beklemeye alıyoruz. Hamuru çok ince şekilde açıp kızgın yağa atıyoruz, üzerine kaşık yardımı ile kızgın yağ atarak kabarmasını sağlıyoruz.

Patates dolgusu için;

Patatesleri ve nohutları haşlıyoruz. İkisini birlikte püre haline getirip, baharatlar ile karıştırıyoruz.

Ispanak dolgusu için;

Ispanağı soğan ile birlikte zeytinyağında kavurup, garam masala ve siyah sarımsak ekliyoruz.

balkabağı dolgusu;

Balkabağını ve havucu haşlayıp püre haline getiriyoruz. İçine tane kişniş, renkli tane biberleri parçalayıp koyuyoruz, satay sos ve kırılmış yer fıstığı ile birleştiriyoruz.

Patlıcan dolgusu için;

Kırmızı kapya ve patlıcanı közlüyoruz. Kabuklarını koyup eziyoruz. İçine sriracha ve madras köri sos ekliyoruz.

suyu için;

Demirhindileri sıcak suda bekletiyoruz. Diğer tüm malzemeleri ve demirhindileri bir blender yardımı ile parçalıyoruz. Blenderın içine su ekleyip, tüm malzemeleri karıştırmaya devam ediyoruz.

Tabaklama için;

Kabaran hamurların ortasını çay kaşığı arkası ya da makas yardımı ile açıyoruz. Her bir dolgudan 3er tane olmak üzere 12 adet hazırlıyoruz. Patates dolgulu olanın üstüne kimyonla kavrulmuş haşlanmış nohut Ispanak dolgulu olanın üstüne kimyon ile karıştırılmış yoğurt Bal kabak dolgulu olanın üstüne safran Patlıcan dolgulu olanın üstüne kırmızı soğan koyuyoruz. Afiyet olsun.

 

 

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