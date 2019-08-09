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Panelvan kaldırımdaki yayalara çarptı, anne ve kızı yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir panelvanın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı.

09 Ağustos 2019 Cuma 08:39
Panelvan kaldırımdaki yayalara çarptı, anne ve kızı yaşamını yitirdi

İbrahim Bozkurt (63) idaresindeki Çanakkale-Balıkesir kara yolunda seyreden 34 ZZ 0815 plakalı panelvan, Kadıköy Mahallesi'nde kaldırımdaki yayalara çarptı. Araç, bir akaryakıt istasyonunun tabela ve duvarına çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, panelvanın çarptığı kaldırımda yürüyen Naime Kıldır (49) ile kızı Seda Kıldır (20) olay yerinde hayatını kaybetti.

Panelvanın sürücüsü ile yanında bulunan Nazik Bozkurt ve Ecrin Baykal yaralandı.

Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan bel kemiği kırıldığı öğrenilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri yolda trafik akışını bir süre tek şeritten sağladı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 08:39
  1. Çanakkale
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