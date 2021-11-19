Pandemiden kurtulsak da ondan kurtulamayacağız

Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, İstanbul’da Covid-19 salgınından sonra bile hava kirliliği nedeniyle maske takılmasını önerdi. Kentte 1990’lı yıllara kadar konutların ısıtılması sırasında hava kirliliği yaşandığını, artık kirliliğe trafik ve motorlu araçların neden olduğunu ifade eden İncecik, sisli ve basınçlı günlerde rüzgarın şiddetinin düşük kalması nedeniyle hava kalitesinin bozulduğunu belirtti. İncecik, havanın kirli olduğu günlerde koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak şu öneride bulundu: “Pandemiden dolayı maskesiz dolaşmıyoruz. Pandemi bitince de hava kirliliğinden korunmak için insanlar maske takmalı. Özellikle otobüs duraklarında maskesiz oturmayın. Çünkü otobüs egzozlarından yayılan bütün emisyonları orada soluyoruz. Bu durumda kirli havayı akciğerlerimize kadar alıyoruz. Bunu önlemek lazım.”



