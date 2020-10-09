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Sağlık Pandemide toplu taşıma düşünülenden daha mı güvenli?
Sağlık

Pandemide toplu taşıma düşünülenden daha mı güvenli?

Sky News'ün yaptığı habere göre dünyanın farklı bölgelerinde yapılan bilimsel araştırmalar, koronavirüsün toplu taşımada korkulduğu kadar çok bulaşmadığını gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:20:00 -
Pandemide toplu taşıma düşünülenden daha mı güvenli?

Leicester Üniversitesi'den Dr. Julian Tang, alınan önlemlerin toplu taşıma araçlarını "dünyanın en güvenli yerleri" yaptığını belirtti.

Solunum konusunda uzman olan Dr. Julian Tang, aynı önlemler kalabalık sokaklarda ve mekanlarda alınsa genel vaka sayısında düşme görüleceğini ileri sürdü. 

Fransa'da yapılan bir araştırma da mayıs ayı başından eylül sonuna kadar ülkede tespit edilen 2 bin 830 koronavirüs kümelenmesinin yalnızca yüzde 1,2'sinin toplu taşımadan kaynaklandığını ortaya koydu. Üçte ikisinin sebebiyse iş yerleri, okul, üniversite, sağlık kuruluşları ve etkinlikler olarak ifade edildi.

Dünyanın en kalabalık yerlerinden Hong Kong şehri, toplu taşımaya bağımlılığıyla biliniyor. ABD'de ise koronavirüs bulaşma oranı 100 bin kişi üzerinden 2 bin 198, İspanya'daysa bin 602 olarak bildirilirken bu oranın Hong Kong'da yalnızca 68'de olması, pek çok uzmana göre maske kullanımının başarısını ispatlıyor.

 

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