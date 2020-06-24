Pandemide servetlerine servet kattılar

Institute for Policy Studies ve Americans for Tax Fairness kuruluşlarının yayınladığı rapora göre ülkede coronavirüs tedbirlerinin alınmaya başladığı 18 Mart tarihi ile 17 Haziran arasında ABD’li milyarderlerin toplam serveti yüzde 20 arttı. Bu, servetlerinin yaklaşık 3 ayda 584 milyar dolarlık artışla 3 trilyon 531 milyar dolara ulaştığı anlamına geliyor. Forbes verileri incelenerek hazırlanan rapora göre ABD’deki milyarder sayısı da bu süreçte 614’ten 643’e çıkarken, 29 kişi milyarderler kulübüne giriş yaptı. Sadece ABD’nin en zengin 5 insanı olan Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Warren Buffett ve Larry Ellison’ın toplam serveti 18 Mart-17 Haziran arasında yüzde 26, yani 101 milyar 700 milyon dolar yükseldi.

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren enerji alanında faaliyet gösteren Hint milyarder Mukesh Ambani, telekomünikasyon şirketi Jio ise aldığı 15 milyar dolarlık yatırımla dünyanın en zengin ilk 10 kişisi arasına girmeyi başardı. Ambani’nin serveti 65 milyar dolara yaklaştı.