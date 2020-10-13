Pandemi sonrası ülkeler buğday stoklama yarışına girdi

Uluslararası Sanayiciler ve Hububat Derneği (IAOM) Avrasya ve Günhan Ulusoy Yönetim Kurulu Başkanı Ulusoy yaptığı yazılı açıklamada, Çinliler, dünya buğday stoklarının yarısını, beş yıl önce Türkiye'de 400 bin tonluk lisanslı depoculuk olduğunu hatırlatarak, Bugün 6 milyon ton seviyesine ulaşan pandemi gibi süreçlerde güvenli gıdaya erişimde öne çıktığını kaydetti.

Türkiye'yi bir pandemi sırasında un sektörünün kilit sınavlarından başarıyla geçen Ulusoy, insanların temel gıda maddeleri ve unlu mamullerin geçiş döneminden en çok ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

"Sektörümüz bu yılı yeni bir ihracat rekoruyla kapatmaya hazırlanıyor"

Ulusoy, bu dönemde başlangıçta tedarik zincirinde bir takım aksaklıklar yaşanmasına rağmen ürünlerin tüketiciye büyük bir sorun yaşanmadan ulaştırıldığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektör kapasitemizin yüksek olması ve anında tepki vermemiz önemli bir faktör. Perakende tarafında pandemiden sonra mevcut salgının öncesine göre daha yüksek bir tüketim görüyoruz. Ancak pandemi ilk olarak açıklanan ilk açıklamaya göre daha düşük bir tüketimle tanımlandı. Bu dönemde sektörümüz de pandemiye göre hazırlıklarını artırmıştır.İkinci dalga olduğunda hem hammadde, üretim, paketleme ve paketleme kapasitesi açısından gerekli hazırlıkları tamamlamıştır. herkesin bu temel gıdaya ulaşması için tüm hazırlıkları tamamladı. 2020 yılının 9 ayında 2 milyon tonun üzerinde ihracat Son 7 yıldır dünya ihracat şampiyonu olan sektörümüz, bu yılı yeni bir ihracat rekoruyla kapatmaya hazırlanıyor. . "

"Dünyadaki buğday stokları 320 milyon tondan 330 milyon tona çıkacak"

İş Günhan Ulusoy'un Türkiye'deki buğday rekoltesi, TSE'nin ilk tahmine göre 20,5 milyon ton olarak tamamlandığını ve geçen yıl yüzde 7'nin üzerinde tahmin edilen bir üretim rakamı yaptığını, bu tahminin Haziran ayında gerçekleştiğini hatırlattı.

Sezonun artık bittiğini hatırlatan Ulusoy, şunları söyledi:

"Tahminimiz bu üretimin miktarından daha düşük olabilir. TÜİK, revize edilen tahminlerden biraz daha aşağıda olabilir. Yine de bir üretim 19 milyon tonun üzerinde Türkiye tüketimini söyledi. Yani iyi bir hasadımız oldu. Ve dünyaya baktığımızda 770 milyon tonluk Hasat üretiminin ise 750 milyon ton buğday tüketimidir.Böylece dünyadaki buğday stokları 320 milyon tondan 330 milyon tona çıkacak ... Haberler şu ana kadar güzel ... Bu güzel haberlere rağmen sezon başından bu yana dünya buğday fiyatlarında ciddi bir hareketle karşı karşıyayız.Dünyanın en büyük ihracatçısı olan Karadeniz pazarında buğday fiyatları sezondan bu yana yüzde 20 artarak, 200 USD'den 250 USD. ABD hisse senedi piyasalarında da aynı seviyeleri görebiliyoruz. Fiyat dalgalanmasıyla karşı karşıya mı? Pandemi sonrası dönemde birçok ülke kendi hisse senetlerini güçlendirme yönünde bir hamle yaptı. "

"Çin'in stoklarını güçlendirmek için 7 milyon ton ithalat yapacağı tahmin ediliyor"

IAOM Eurasia ve Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Ulusoy, Pakistan'ın normal süreçte hiç ithalat yapmayan bir ülke iken, peş peşe gelen ihalelerle buğday satın aldığını ve Çin'in 7 milyon ton ithalat yaparak güçlenmesinin beklendiğini belirtti. kendi hisse senetleri.

Mısır ve Suudi Arabistan'ın her yıl olduğu gibi güçlü alımlar yapmaya devam ettiğini ve bu yüksek alımların fiyatların yükselmesine neden olduğunu belirten Ulusoy, Çin'in dünya stokunun yarısı anlamına gelen 163 milyon ton stokla yılı kapatmasının beklendiğini vurguladı. .

Salgın sonrası tüm ülkelerin buğdayı gıda güvenliğinde çok önemli ve stratejik bir noktaya koyduğuna işaret eden Ulusoy, şunları kaydetti:

"Buğday stratejik bir ürün. Ülke, bir pandeminin ardından buğday depolamaya başladı. Pek çok ülke arz kesintilerini önlemek için yüksek stoklar tutuyor. Burada yine benzer bir durum Türkiye'ye dönersek Türkiye'de. Gıdanın önemi, büyüme nedeniyle Önceki dönemden gelen önemi yüksek talep görüyoruz. Türkiye'deki imalat verilerine rağmen bu sezonun başından bu yana fiyatların yükseldiğini gördük. "

"Mevsimlik lisanslı depolama kapasitesi Türkiye'de 6 milyon tona yükseldi"

Eren Günhan Ulusoy, lisanslı depoculuğun Türk tarımında devrim niteliğinde bir gelişme olduğunu belirterek, lisanslı depolama tesislerinin çiftçilere ürünlerin korunmasında büyük rahatlık sağladığını belirtti.

Ulusoy, ürünleri hasat zamanı pazara getirme zorunluluğu olmaksızın lisanslı depolara teslim ettiklerini ve yüksek standartlarda depolandıklarını belirtti.

"Ürünlerin pazarlanması, elektronik ürünlerin paylaşımlarından geçiyor. Çiftçimize büyük bir kolaylık. Sezon bazında lisanslı depolama kapasitesi Türkiye'de 6 milyon tona yükseldi ve 10 milyon ton hedefine ulaştı. 5 yıl önce bu rakamın 400 bin ton olduğunu düşünürsek gerçekten çok hızlı bir artış var.

Bizim için lisanslı depoculuk gıda güvenliğinde çok önemli bir rol oynuyor. Gıda güvenliğimizi sadece çiftçilerimiz, tüccarlarımız, sanayicilerimiz için değil, lisanslı depoculuk kapasitesinin artması, herhangi bir aksaklık, yaşadığımız bir salgın veya dış ticarette herhangi bir aksaklık gibi tüm halkımız için sağlamaktadır. ürün tedarik ettiğimiz ülkelerden ürünler. Dolayısıyla, Türkiye'nin tarım sektörü olduğu kadar, tüketici gıda güvenliği açısından son derece kritik olan bir sektörün gelişmesi. Bu sektörün hızla gelişmeye devam edeceğini düşünüyoruz. "