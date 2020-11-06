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Ekonomi “Pandemi ile hayatımıza giren alışkanlıklar kalıcı olacak”
Ekonomi

“Pandemi ile hayatımıza giren alışkanlıklar kalıcı olacak”

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından düzenlenen 7. Perakende Teknolojileri Konferansı, “Oyunun kuralları değişiyor, oyunda mısın? Yoksa seyirci mi kalacaksın?” ana temasıyla online ortamda gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 19:41:00 -
“Pandemi ile hayatımıza giren alışkanlıklar kalıcı olacak”

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, gündemin artık yeni normalden ziyade “son normale” kaydığını belirterek, hayatın değişim hızının beklenmedik derecede arttığını belirtti. Gelecekte başarılı olabilmek için öne çıkan hususları sıralayan Sabancı, bunların likiditeyi planlayıp sahip çıkmak ile müşteri, çalışanlar ve iş ortakları olarak insana sahip çıkmak olduğunu belirtti. Sabancı, dijitalleşme ile beraber yeni deneyimlerin de herkesin hayatına girdiğini vurguladı. Yaşanan bazı değişikliklerin hayata kalıcı olarak gireceğini sözlerine ekledi.

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