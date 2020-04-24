Pandemi hastanesinin enerjisi ‘1920’den

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da biri Sancaktepe, diğeri ise Atatürk Havalimanı sahası olmak üzere 1000’er yataklı iki pandemi hastanesi yapılacağını açıklamasının hemen ardından ön planlama çalışmasını tamamlayan BEDAŞ, trafo merkezini Türkiye için çok önemli bir gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bitirerek hazır hale getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100’üncü yılı olması nedeniyle trafo merkezine ‘1920’ numarası verildi.