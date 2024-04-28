  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sinan Ateş cinayetinde bomba ayrıntı ortaya çıktı! O gelişme herkesi şok etti

Peygamber Ocağından içkiyi kaldırın

Din tüccarları da terörden nemalanma peşinde! "Genelkurmay değil bizim sayemizde..."

Dolarda “50 lira” şaşkınlığı! Görenler hemen döviz bürolarına koşmaya başladı

İsveç’te KADIN KILIĞINA GİRMİŞ BİR ŞEYTAN polis eşliğinde Kur'an-ı Kerim yaktı

Beşiktaş'da zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi

Yeni müfredat milletin değerleriyle uyumlu olmalı! Milletin beklentisi tevhidi bir bakış

Erdoğan’la ilgili bomba iddia! Bölgedeki uçan kuştan bile haberi olan isim “Artık başka bir Erdoğan seyredeceğiz” diyerek o gelişmeyi duyurdu

Ekonomist Hatice Kolçak uyardı! Sakın vazgeçmeyin yatırım yapan kazanacak

PKK'dan TSK'ya alçak kumpas! Son planları deşifre oldu
Sağlık Pandemi geri dönüyor! Lanet virüsün çıkışıyla ile ilgili paylaşım: ilk vaka görüldü... Bilim insanları işaret etti
Sağlık

Pandemi geri dönüyor! Lanet virüsün çıkışıyla ile ilgili paylaşım: ilk vaka görüldü... Bilim insanları işaret etti

Yeniakit Publisher
2024-04-28 15:59:00 - 2024-04-28 16:01:51
Pandemi geri dönüyor! Lanet virüsün çıkışıyla ile ilgili paylaşım: ilk vaka görüldü... Bilim insanları işaret etti

ABD'deki süt inekleri arasında ilk kez o tarihte bildirilen H5N1 kuş gribi salgını, sekiz eyalette en az 33 sürüye yayıldı. Geçtiğimiz hafta, piyasada satılan sütlerde virüs ortaya çıktı. Bir insana bulaşmasıyla herkesi tedirgin etmeye başladı.

ABD'de H5N1 adıyla bilinen kuş gribi salgını büyük bir endişe ve panik yaratıyor. Geçtiğimiz hafta piyasada satılan sütte virüsün genetik kalıntıları ortaya çıktı ancak yetkililer sütlerin güvenli olduğunu duyurdu. Ancak halkta korku ve endişe hali baş göstermeye başladı.

1 VAKA BULUNUYOR

Bu virüsün hayvanlardan insanlara geçmesinden endişe edilirken şu an kayıtlara geçmiş tek bir vaka bulunuyor. Fakat ABD Başkanı Joe Biden'ın corona virüsü danışma kurulunda görev alan bilim insanı Rick Bright durumun daha da kötüye gidebileceğini New York Times'a açıkladı. Bright, "H5N1 bulaşmış bir kişi ile 10 kişi arasında ince bir çizgi var. Rakam 10 kişiye çıktığında büyük ihtimalle çok geç kalmışızdır" ifadesini kullandı.

VİRÜS TESTLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yetkililer hayvanların doğru bir şekilde virüs testi yapılması gerektiğini açıklarken buna rağmen çok dağınık bir şekilde virüs testlerinin yapıldığı vurgulandı. Testlerin hangi ortamlarda yapılıp yapılmadığının bilinmediği duyurulurken bunların doğru bir şekilde tasnif edilmediğine de dikkat çekildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bunu düzenli için: yapan ilaçlara bir kuruş ödemiyor! Ne kilo ne kolestrol ne de şeker...
Bunu düzenli için: yapan ilaçlara bir kuruş ödemiyor! Ne kilo ne kolestrol ne de şeker...

Kadın - Aile

Bunu düzenli için: yapan ilaçlara bir kuruş ödemiyor! Ne kilo ne kolestrol ne de şeker...

Pizzacıların tarifi: Mayasız, sadece 15 dakikada hazır!
Pizzacıların tarifi: Mayasız, sadece 15 dakikada hazır!

Kadın - Aile

Pizzacıların tarifi: Mayasız, sadece 15 dakikada hazır!

Güneş hasarından böyle koruyun: Vitamin iflasını önlüyor!
Güneş hasarından böyle koruyun: Vitamin iflasını önlüyor!

Kadın - Aile

Güneş hasarından böyle koruyun: Vitamin iflasını önlüyor!

İncirin faydaları: İncir kürü için sadece iki malzeme yeter!
İncirin faydaları: İncir kürü için sadece iki malzeme yeter!

Kadın - Aile

İncirin faydaları: İncir kürü için sadece iki malzeme yeter!

Hardal tohumu: Tam bir kalp dostu!
Hardal tohumu: Tam bir kalp dostu!

Kadın - Aile

Hardal tohumu: Tam bir kalp dostu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23