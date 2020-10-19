Pandemi döneminde göçmenlerin durumu

Koronavirüs salgınından en çok etkilenenler göçmenler oldu. Avrupa Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) hazırladığı raporda, salgın sırasında sağlık hizmetleri, perakende ve sevkiyat gibi temel ihtiyaçlar açısından önem taşıyan sektörlerin ayakta kalmasını sağlayanlar arasında göçmenlerin önemli payı olduğunu belirtildi.

İlk dalganın zirve döneminde bile hasta yardım için yabancı işçilere seyahat kısıtlamalarından muafiyetler getirildi.

OECD ortalamalarına göre doktorların yüzde 24'ünü, hasta bakıcı ve hemşirelerin de yüzde 16'sını oluşturan göçmenler, virüse karşı mücadelede de en ön saflarda yer aldı.

Müşterilerle daha yakın temas içinde olmaları ve genelde kalabalık evler ve yerleşimin yoğun olduğu semtlerde yaşamaları sebebiyle virüse yakalananlar arasında da göçmenlerin oranı ortalamanın üstünde oldu.

OECD ülkeleri arasında yapılan bir araştırma, göçmenlerin virüse yakalanma riskinin, yerleşik halkın iki katı olduğunu ortaya koyuyor.