  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarım Pancar üreticileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım bekliyor
Tarım

Pancar üreticileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım bekliyor

Bursa'da şeker pancarının ekiminin arttırılması için üreticiler ve yetkililer bir araya geldi. Üreticiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan pancar ekiminden önce fiyatların açıklanmasını istiyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 16:21:00 -
Pancar üreticileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım bekliyor

Bursa Yenişehir Ziraat Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya çok sayıda pancar üreticisi ile Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü ve özel şirket yetkilileri katıldı.

Ekimden önce pancar fiyatlarının belli olmasını talep eden pancar üreticileri ve yetkililerin katıldığı toplantıdan bir sonuç çıkmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, “ Bölgemizde eskiden çok ekilen şeker pancarının yeniden eski günlerine kavuşması için bir toplantı düzenledik. Günümüzde para kazandırmayan şeker pancarının önümüzdeki sezon üreticinin para kazanması için düzenlediğimiz bu toplantıda pancarın ekimden önce fiyatının belli olması talep ediliyor. Bu yüzden üretici pancar ekimine sıcak bakmıyor. Tarım Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızdan ekim öncesi pancar fiyatlarının açıklanması istiyoruz. Eğer Cumhurbaşkanımız Şubat ayından önce şeker pancarı fiyatını açıklarsa ekim artacaktır. Pancar ekimi topraklarımıza, ekonomiye, hayvancıya iyi olacaktır. Bunun için Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23