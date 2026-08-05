Pancar salatası (kırmızı) bakış acınızı değiştiriyoruz... Duyan sıraya giriyor 

Pancar salatası

1 kg pancar (kök ve dal kısmı)

8-10 diş sarımsak

1 su bardağı üzüm sirkesi

tuz

Yapılışı:

Pacncarları ve dal kısmını yıkayıp haşlayıp kabuklarını soyduktan sonra istediğimiz şekilde kesip derince bir servis kasesine aktaralım, diğer yanda sarımsakları dövüp ,yeter kadar tuzla beraber pancara ilave edelim. Üzerine sirke ve iki su bardağı pancarı haşladığımız sudan ekledikten sonra kullanıma hazırdır. Bekletmeden kullanılabilecek turşu sayılabilecek çok güzel bir salata çeşidi.

Kırmızı pancar salatası yüksek antioksidan, lif, vitamin ve mineral içeriğiyle tansiyonu dengelemeye, kan dolaşımını hızlandırmaya, sindirimi desteklemeye ve karaciğeri temizlemeye iyi gelir. Dayanıklılığı artırır ve bağışıklığı güçlendirir. Adeta beklenmedik bir oyuncu gibi girdiği her tabakta güç katıyor.

Tansiyon: Doğal nitrat sayesinde kan basıncını düşürür.

Sindirim: Lifli yapısıyla bağırsakları çalıştırır.

Detoks: Karaciğerin toksinlerden arınmasına yardım eder.

Kan Yapımı: Kansızlığı önlemeye ve alyuvar oluşumuna destek olur.

Enerji: Egzersiz performansını ve dayanıklılığı artırır.

Kırmızı pancar salatası; haşlanmış veya közlenmiş kırmızı pancar, zeytinyağı, limon, sarımsak ve isteğe bağlı yoğurt ya da yeşilliklerle yapılan bir yemektir. Kan basıncını dengeler, sindirimi destekler ve yüksek antioksidan içeriğiyle bağışıklığı güçlendirir.