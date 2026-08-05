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Sağlık Bilim ispatladı! Dik oturmak kararları değiştiriyor
Sağlık

Bilim ispatladı! Dik oturmak kararları değiştiriyor

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Bilim ispatladı! Dik oturmak kararları değiştiriyor

Kanada'daki McGill Üniversitesi'nin araştırması, dik oturmanın ruh halini olumlu etkileyerek kişilerin karar verme süreçlerinde daha etkili riskler almasına katkı sağlayabileceğini gösterdi.

Gün içinde nasıl oturduğunuz yalnızca omurga sağlığınızı değil, ruh halinizi ve karar verme biçiminizi de etkiliyor olabilir.

McGill Üniversitesi araştırmacıları tarafından yaklaşık 200 kişi üzerinde yapılan çalışmada, dik oturan katılımcıların kendilerini daha olumlu hissettikleri ve risk ile ödül dengesini daha başarılı kurdukları belirlendi.

Araştırmacılar, etkinin büyük olmadığını ancak fiziksel duruşun psikolojik süreçler üzerinde ölçülebilir bir rol oynayabileceğini vurguladı.

DİK OTURANLAR DAHA DOĞRU RİSK ALDI

Araştırmayı, McGill Üniversitesi Psikiyatri ve Psikoloji Bölümü Profesörü Jorge Armony ile yüksek lisans öğrencisi Soren Wainio-Theberge yürüttü.

Araştırmacılar, katılımcılara deneyin gerçek amacını söylemek yerine bilgisayarın pozisyonunu değiştirerek oturuş pozisyonlarını doğal şekilde yönlendirdi. Bir grup dik oturmaya, diğer grup ise öne eğilmeye teşvik edildi.

Deney sonunda dik oturan katılımcılar, risk ve ödül üzerine kurulu oyunda daha yüksek kazanç elde etti. Araştırmacılar bunun düşünmeden hareket etmekten değil, daha etkili risk alma davranışından kaynaklandığını değerlendirdi.

Profesör Jorge Armony, "Bu durum, katılımcıların daha dürtüsel değil, daha etkili şekilde risk aldıklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

OFİS ERGONOMİSİ VE DUYGU DURUMUNA ETKİSİ

Araştırmada ayrıca dik oturan katılımcıların, gurur duygusunu daha yoğun hissettiklerini ve genel ruh hallerinin daha olumlu olduğunu bildirdikleri aktarıldı.

Araştırmacılar, yalnızca oturuş şeklini değiştirmenin hayatı kökten değiştirmeyeceğini ancak ofis düzeni, masa ergonomisi ve çalışma ortamının insanların duygu durumu ile karar alma süreçleri üzerinde küçük fakat ölçülebilir etkiler oluşturabileceğini belirtti.

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