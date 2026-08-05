Avrupa’da dev randevu! Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi için sahnede!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı kendi sahasında konuk ediyor.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak.
MAÇ SAAT 21.00'DE
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TV 100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok, Oosterwolde, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem, Greenwood, Talisca.
Sturm Graz: Khudiakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Wlodarczyk, Jatta.