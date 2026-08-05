  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan yıllardır uyarıyor! O tehlikeyi hala bitiremedi Batı’da, dans, vals, gitar ve sanatı kullanmışlardı! Doğu’da çiğ köfteli misyoner kampı CHP'li Avcılar Belediyesi'nde ihale skandalı: 4 ilde dev operasyon! 13 şüpheli gözaltına alındı Başkent’te kulisleri sallayan iddia: Ankara’da 3 belediye daha AK Parti’ye geçiyor! Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e veryansın: "Kılıçdaroğlu'nun bütün günahlarının altında kendi imzası var" "Kaybedilen seçimlerin bir numaralı yardımcısıydı" YP, FETÖ elebaşının vasiyetiymiş Hırsızların algı ekibine operasyon: İletişim Başkanlığı paralı trolleri bir bir susturuyor 2026 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! Şüpheli yakalandı: Trump'a yeni suikast girişimi mi? İzmir'deki yolsuzluk soruşturması genişliyor! Veli Ağbaba'nın ağabeyi gözaltına alındı
Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye için çok emek sarf edildi
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye için çok emek sarf edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye için çok emek sarf edildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MKYK sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in konuşmasından satırbaşları;

Yüksek Askerî Şûra kararları hayata geçti. Şimdiye kadar görev yapan ve görevden ayrılan bütün askerlerimize, komutanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni göreve gelen ve yeni rütbe alanları da tebrik ediyoruz. Tabii sevindirici bir tarafı da var. Bu Yüksek Askerî Şûra ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kadın general sayısı artıyor. Bu da son derece sevindirici. Burada bütün kuvvetlerimizde kadın general sayısının artmasının, Türk ordusunun niteliğini göstermesi bakımından ve kadınlarımızın da bu yüksek rütbelerde bulunmasının Cumhuriyet'in bir kazanımı olarak değerlendirilmesi açısından son derece önemli olduğunun altını çizmek isterim. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne her zamanki gibi başarılar diliyoruz.

"2 YILLIK SÜRECİN EN ÖNEMLİ AŞAMASINA GELİNMİŞ OLDU"

Cumhurbaşkanımız, Terörsüz Türkiye konusunda şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların bugün geldiği nokta ve bundan sonrasında da inşallah bütün bu süreci başarıya ulaştırmak için yapılması gerekenler, ortaya konulması gereken tavırlar, kullanılacak üslup ve Cumhur İttifakı'nın birlik ve dirliği açısından ilgili talimatları verdiler. Tabii aynı şekilde bu konuyla ilgili devlet kurumlarının koordinasyonu bakımından talimatlarını tekrar hatırlattılar. Bugün yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte iki yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu.

Tabii bir hususu özellikle belirtmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin, biricik vatanımızın bulunduğu coğrafya son derece büyük risklerle ve tehditlerle dolu bir coğrafya. Sadece çok uzun değil, 300 yıllık bir tarihe bile baksak, 100 yıllık tarihimize baksak, son 50 yılımıza baksak karşı karşıya olduğumuz tehditler, başka ülkelerin belki 5-10 kat sürede ve daha düşük yoğunlukta karşı karşıya kaldığı tehditlerle eşdeğerdir. Terörsüz Türkiye'ye çok emek verildi.

Devletimizin binlerce yıllık tarihin içilen süzülen kardeşliği bütün politikaların ana düzenini oluşturmuştur.

 Bugüne kadar gerçekten çok hassas çalışmalar yürütüldü. Meselenin sahibi günün sonunda bütün vatandaşlarımızdır.

Ayrıntılar gelecek...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23