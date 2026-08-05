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Gündem Afyon’da kıskıvrak enselenmişti: FETÖ’cü suikastçı tutuklandı
Gündem

Afyon’da kıskıvrak enselenmişti: FETÖ’cü suikastçı tutuklandı

Yeniakit Publisher
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Afyon’da kıskıvrak enselenmişti: FETÖ’cü suikastçı tutuklandı

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast timinde yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken Afyonkarahisar’da yakalanan FETÖ’cü mankurt Burkay Karatepe tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar'da yakalanan Karatepe, işlemlerinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince kente getirildi.

Burkay Karatepe, polisteki işlemleri sonrası yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan Karatepe tutuklandı.

 

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