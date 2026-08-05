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ABD medyası iddia etti Anlaşma tamam

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ABD medyası iddia etti Anlaşma tamam

ABD merkezli haber sitesi Axios’un haberine göre; Washington yönetimi, Tahran ve Umman ile Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik 60 günlük geçici anlaşmayı bugün duyurabilir.

Küresel enerji ticareti ve deniz taşımacılığı açısından stratejik bir öneme sahip Hürmüz Boğazı’na ilişkin diplomatik temaslarda dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD merkezli haber sitesi Axios’un haberinde, "ABD, İran ve Umman, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik geçici bir anlaşmaya yaklaşmış durumda ve ABD bunu bugün duyurmayı hedefliyor" ifadeleri kullanıldı.

Axios’un ABD’li kaynaklara dayandırdığı haberinde; anlaşmanın, gemilerin Hürmüz Boğazı üzerinden geçişini düzenleyen 60 günlük bir anlaşma olduğu belirtiliyor. Buna göre gemiler, Basra Körfezi yönüne İran karasuları üzerinden, ters yönde ise Tahran ile koordinasyon halinde Umman karasuları üzerinden geçiş yapabilecek. Anlaşmada, gemi geçişlerinden herhangi bir ücret alınması öngörülmüyor.

Anlaşmanın süresinin uzatılabileceği belirtilen haberde, anlaşmaya varılamaması halinde Trump yönetiminin İran topraklarına geniş çaplı saldırılar düzenleme ihtimalini değerlendirdiği ifade edildi. Axios, İran yönetiminin anlaşmaların onay sürecini Salı günü tamamladığını iddia etti.

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