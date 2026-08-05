Uzun ömürlü çiçekler nelerdir? Balkon, bahçe, iç mekan bitkileri: Motivasyonu arttıran dört çiçek serisi...

Uzun ömürlü çiçekler listemizi çok seveceksiniz. Balkonda yetiştirilebilecek uzun ömürlü çiçekleri pek çok kişi merak ediyor.

Uzun ömürlü çiçekler listemizi çok seveceksiniz. Balkonda yetiştirilebilecek uzun ömürlü çiçekleri pek çok kişi merak ediyor. Sizler için balkonda, bahçede ya da iç mekanda yetiştirilebilecek çiçekleri bir araya getirdik.

Birbirinden güzel bu çiçek çeşitleri uzun ömürlü ve pek çoğunun bakımı kolay. İşte iç ve dış mekanda yetiştirilebilecek uzun ömürlü çiçekler…

1-BODRUM PAPATYASI.

Uzun ömürlü çiçekler listemizde ilk sırada Bodrum papatyası yer alıyor. Asteraceae ailesindendir. Mızraksı yapraklarının kenarları bazı türlerinde düz, bazılarında tırtıklıdır. Papatyaya benzeyen çiçekleri genellikle her sap

üzerinde bir adet açar. Çiçeklerinin renkleri, mavi, mor, pembe, sarı ya da krem olabilir.

Tohumlarını mart ayında ekebilirsiniz. Ekimi kapalı ve ılık bir yerde yapılmalıdır. En sağlıklı gelişimi sıcak iklimlerde gösterir. Geçirgen her tür toprakta yetiştirebilirsiniz. Toprağının nemli kalması gerektiğini unutmayın. Özellikle saksıda yetiştirecekseniz toprağını sık sık kontrol edin.

Kurumasını engelleyin. Kış aylarında köklerini kuru yapraklarla örtün.

Birçok rengi vardır ama ülkemizde en çok mor ve beyazı yetiştirilir. İlkbahar ve yaz aylarında satın aldığınız fideleri bahçe ve balkonlarınıza dikebilirsiniz.

Dikim yapacaksanız, fidelerin aralarında 30 santimetre mesafe bırakmaya özen gösterin. Açtığınız çukur, fideyi aldığınızda bulunduğu kaptan biraz daha derin olmalıdır. 30-60 santimetreye kadar boylanma yapabilir.

2-ÇUHA ÇİÇEĞİ.

Çuha çiçeği, Primulaceae familyasının Primula cinsini olutşuran bitki türlerinden biridir. Değişik ve çeşitli birçok çiçeğe sahiptir. Anavatanı Çin’dir. Saksıda ve bahçede bakım için uygun dış mekan bitkisidir. Park ve bahçe süslemelerinde sıkça yer verilen bir çiçektir. Çok yıllık bir bitkidir.

Çuha çiçekleri esintili ortamları çok sever. Bu nedenle iç mekanda bakım sağlamak için uygun bir bitki değildir. Direk güneş ışığına maruz kalmak istemez. Çiçeklenmeleri genellikle kış bitiminde başlar. İlkbahar sonuna kadar hava ısınmadana çiçek açmaya devam eder. Bu süreçte büyümeye devam eder ve yeni sürgünlerde üretir. Soğuklara dayanıklı bir bitkidir. Kış güneşinden faydalanmak ister. Böylelikle çiçeklenmesine olanak sağlarsınız.

Çuha çiçekleri serin hava ve iklimi sever. Bu nedenle çiçeklerini serin dönemde açar. Yazın ise çiçeklerini açmasa dahi gelişmeye devam eder. Biraz kenini dinlenmeye alır. Ve bir sonraki süreç için daha iyi gelişim gösterir. Uyku döneminde toprak kurudukça sulamayı unutmayın. Uzun süre sulanmazsa bitkiniz kuruyabilir. Normal süreçtede yine toprak kurudukça sulama yapabilirsiniz. Fakat bu süreç uzun günler sonra şeklinde olmamalı. Toprak yüzeyi kurudukça işlem yapılabilir. Yazın haftada 2 kışın ise haftada 1 olacak şekilde sulama periyodu yapabilirsiniz. Tabi yaşadığınız yerin iklimine göre bu sayılar değişiklik gösterebilir. Yine her sulamadan sonra saksı tabağındaki fazla su mutlaka başka bir yere dökülmelidir. Yoksa köklerin çürümesine neden olabilirsiniz. Çuha çiçeği derin ve geniş saksıları çok sevmez. Fide olarak satın alınan kaptan bir derece büyüklükte saksıya dikebilirsiniz.

Bitkiye besinle ya da gübre desteği uygulayabilirsiniz. Yine torflu toprakta sever. Yılda bir defa toprak ve saksı değişimi yapabilirsiniz.

Tohumdan çuha çiçeği üretmek hem zahmetli hemde zordur. Bu nedenle fide halinde satın almanız daha iyi olabilir. Tohumları toz gibi küçük görünüme sahiptir.

Çuha çiçeği bitlenebilir. Bitlendiği zaman en kısa sürede ilaçlama yapmaya çalışın. Yine külleme hastalığınada yakalanabilir.

Çuha çiçeğinin sağlık açısındanda birçok faydası mevcuttur. Uykusuzluk problemi, tansiyon dengeleyici, kan şekeri dengeleyici yine kalp krizi, inme gibi ani gelişen hastalıkların riskini azaltma gibi özelliklere sahiptir. Sivilce problemlerinde, basur sorununda, cildi yenileyici, antioksidan özelliğide vardır.

3- EKİNEZYA.

Ekinezya, popüler uzun ömürlü bir bitkidir. Isıya ve kuraklığa dayanıklıdırlar. Büyümeleri kolaydır. Aylarca çiçek açarlar. Harika kesilmiş çiçekler yaparlar ve kuşları ve tozlayıcıları kendine çekerler.

Ekinezya, pembe, turuncu, sarı, kırmızı ve açık yeşilin muhteşem tonlarına sahip renkte çiçekler açar.

Mevsim boyunca papatya benzeri çiçeklerin renkli görüntüsüyle dikkar çeker. Ekinezya, güneşli yerler için mükemmel bir bitkidir. "kesin çözüm" olarak kullanılan Asılsız söylentiler yayılan sahte bilgilerdir. çarpıcı, renkli ve hoş kokulu çiçekleri sağlam gövdeler üzerinde yüksekte tutulan belirgin bir merkezi koniye sahiptir. Yaz ortasında büyüme mevsiminin geri kalanına kadar süren göz alıcı çiçek kitleleri üretirler. Günümüz kültür bitkileri, çeşitli turuncu, pembe, mor, beyaz ve sarı tonlarından oluşan çok çeşitli çiçek renklendirmeleri üretir. Tek, çift, tüylü veya iki renkli çiçek açan veya zamanla renk değiştiren yaprakları olan çeşitler dahil olmak üzere çok sayıda çiçek türü de mevcuttur. Üreme atılımları, bu çok popüler bahçe uzun ömürlülerine olan talebi kesinlikle devam ettirecektir.

Ekinezya cinsi, adını kirpi veya deniz kestanesi anlamına gelen ve çiçeğin dikenli, dikenli merkezi konisine atıfta bulunan Yunanca echinos kelimesinden almıştır.

Ekinezya, orta derecede verimli, iyi drene edilmiş topraklara sahip yerlerde sağlıklı gelişim gösterir. Drenajı zayıf olan yerlerde veya sürekli nemli kalan topraklarda iyi performans göstermezler. Kurallara aykırı yerde dikmeyin. Dikimden sonraki ilk yıl boyunca bol sulanmalıdır. Ekinezya dikildikten sonra (2-3 yıl) kuraklığa oldukça dayanıklıdırlar. Ekinezya, güneşli zamanlarda ekilmeyi tercih eder. Ancak aynı zamanda kısmi gölgede de iyi büyür. Gölgeli bir yerde yetiştirildiklerinde, o kadar kuvvetli büyümeyecekler ve daha az çiçek üretilecektir.

Bu heyecan verici uzun ömürlü bitkilerin büyümesi kolaydır ve genellikle birkaç bakım faaliyeti gerektirir. Solan çiçeklerin kesilmesi ek çiçeklenmeyi teşvik edecektir. Ancak çiçeklerin ilk hali kadar muhteşem bir çiçek görüntüsü üretmeyecektir.

Ekinezya’da beslenen en yaygın böcek zararlılarından bazıları yaprak bitleri, tırtıllar, çekirgeler, Japon böcekleri, yaprak zararlıları ve beyaz sinekleri içerir. Bu zararlıların çoğu, normal şartlar altında, yaprak zararlıları dışında, onlara önemli bir zarar vermez. Yaprak zararlıları, genellikle bitkinin anormal görünmesine neden olan Aster sarısı adı verilen bir hastalığıdır (Çiçekler genellikle yeşil kalır ve şekli bozulur). Ekinezya, Aster sarılarının yanı sıra toz küfüne ve kök çürüklüğü hastalıklarına da duyarlıdır..

4- EZAN ÇİÇEĞİ.

Ezan Çiçeği olarak bilinen Oenothera, Onagraceae familyasından olan otsu çiçekli bir bitkidir. Gece Mumu ismiyle de bilinmektedir. Oenothera’nın (Ezan Çiçeği) yaklaşık 145 türü mevcuttur. Mızrak şeklini andıran parlak yaprakları vardır.

Güneşi çok seven nadir bitkilerden biridir. Çok sıcak ve çok soğuk havaya karşı dayanıklıdır. Uzun süre gölge yerlerde konumlandırılmayı sevmez. Organik maddelerce zengin, nemli, kumlu ve çakıllı toprak karışımlarında yaşamayı sever. Akşam ezanı ile yatsı ezanı arasında açan çiçekleri, sabah gün açtığında renk değiştirerek güneş ışığı ile birlikte kırmızı olup yine güneş ışığı ile kurumaktadır. Ezan Çiçeği, şekil olarak huniye benzer. Narin ve ince yapılıdır. Çiçekleri, parlak sarı-turuncu, beyaz ve pembe renkte açmaktadır.

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