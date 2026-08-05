İletişim Başkanı Duran: Kanun Teklifi, iç cephemizi daha da güçlendirecek!

İletişim Başkanı Duran, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, millet iradesinin tecelligahı olan Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. İç cephemizi daha da güçlendirecek, milli dayanışmamızı tahkim edecek, Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda tarihi bir eşik teşkil edecek bu adım; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli kilometre taşlarından biri olacaktır. Türkiye'yi terörün prangalarından tamamen kurtarma iradesine katkı sunan, kanun teklifinin hazırlanmasında emeği geçen tüm siyasi parti gruplarına, milletvekillerine ve sürece katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine kullandı.