‘En iyisi burada keseyim, sana bu kadar yeter’ Murat Ongun’un şantajı yeniden gündem

Ongun'un 2024 yılındaki 300 bin liralık beyan edilen gelirine rağmen Acarkent'teki lüks villaya 350 bin lira kira ödediğini hatırlatan Karahasanoğlu, bu paraların kaynağındaki şaibeye dikkat çekti.

Emniyet sorgusunda "Ekrem İmamoğlu sağ olsun, o bana destek çıkıyordu" sözleriyle skandalı itiraf eden Ongun’un, Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya’ya yönelik "Kendi isteğinle 'İçimden geliyor abi' diye yaptığın Ekrem İmamoğlu övgülerinin video kesitlerini bana gönderdin. Bunları da kamuoyu ile paylaşırsın artık. En iyisi burada keseyim, sana bu kadar da yeter" şeklindeki sosyal medya paylaşımını okuyan Karahasanoğlu, bu tutumun açık bir şantaj olduğunu vurguladı.

Ongun’un gizli kapaklı ilişkilerini ifşa tehdidiyle kapatmaya çalıştığını belirten Karahasanoğlu, CHP'li kadroların kirli pazarlıklarını ve medyadaki devşirme çabalarını bir kez daha gözler önüne serdi.