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Gündem Hırsızlar ordusu malı götürmeden durmuyor! Siyonist askerler bakın bu kez ne çaldı
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Hırsızlar ordusu malı götürmeden durmuyor! Siyonist askerler bakın bu kez ne çaldı

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Hırsızlar ordusu malı götürmeden durmuyor! Siyonist askerler bakın bu kez ne çaldı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgali sırasında konuşlandığı dört yıldızlı bir otelde skandal bir hırsızlık olayı yaşandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgali sırasında "karargah" olarak kullandığı bir otelden bazı askerlerin bornoz, terlik ve kişisel bakım ürünleri çaldığı ortaya çıktı.

İsrail gazetesi Maariv'in haberine göre, Lübnan'ın güneyinde 2 Mart sonrasında başlayan işgal sırasında dört yıldızlı bir otelde konuşlanan bazı yedek askerler, otelin deposunda müşteriler için bulundurulan bornoz, terlik, sabun ve şampuanları çaldı.

Haberde, askerlerin söz konusu eşyaları "hatıra amacıyla aldığını" öne sürdüğü aktarıldı.

 

Çalınan malzemelerin askerlerin evlerine değil askeri birliğe götürüldüğü belirtildi.

- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Habere göre, durumun İsrail ordusu komutanlığına bildirilmesinin ardından yedek askerler hakkında soruşturma başlatıldı.

İsrail basınında daha önce de Gazze Şeridi ile Lübnan'ın güneyinde işgal edilen bölgelerde görev yapan İsrail askerlerinin yağma ve hırsızlık yaptığına dair haberler yer almıştı.

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