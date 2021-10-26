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Spor Panathinaikos OPAP-Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Panathinaikos OPAP-Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta?

THY Avrupa Ligi’nde 6. hafta karşılaşmalarının heyecanı sürüyor. THY Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP'a konuk olacak. Peki Panathinaikos OPAP-Anadolu Efes maçı ne zaman? Anadolu Efes-Panathinaikos OPAP karşılaşması saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-10-26 13:24:00 - 2021-10-26 13:25:45
Panathinaikos OPAP-Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta?

Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi’nde 6. hafta müsabakaları için geri sayım sürüyor. THY Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP ile karşı karşıya gelecek.

Atina'da oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonuna ise kötü bir başlangıç yaptı ve ilk 4 maçını mağlubiyetle tamamladı. İlk galibiyetini ligin 5. haftasında UNICS Kazan'ı 71-68 yenerek elde eden lacivert-beyazlı ekip ligde 15. sırada bulunuyor. Geride kalan 5 haftada 4 yenilgi 1 galibiyet alan Panathinaikos OPAP ise 16. basamakta yer alıyor.

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