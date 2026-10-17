Panama’da büyük depremin ardından bir haftada 746 artçı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Panama’da 30 kişinin yaralandığı, yüzlerce kişinin evsiz kaldığı 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından 746 artçı sarsıntı kaydedildi. Panama Üniversitesi Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürü Nestor Luque, artçıların bir ila iki ay sürebileceğini belirtti.
Orta Amerika ülkesi Panama’da 9 Ekim’de meydana gelen depremin ardından sismik hareketlilik devam ediyor. Ülkenin güney ucuna yakın Pitaloza Arriba bölgesini vuran 7,7 büyüklüğündeki depremi izleyen bir haftada artçı sarsıntı sayısı 746’ya ulaştı.
Ülkede 9 Ekim'deki 7,7 büyüklüğünde deprem sonrası 746 artçı sarsıntının meydana geldiğini kaydeden Luque, "Bu büyüklükteki bir depremin ardından artçı sarsıntılar 1 ila 2 ay sürebilir." dedi.
Luque, depremin tektonik blokların yeniden dengelenmesine yol açmaya devam eden bir enerji açığa çıkardığını belirtti.
Panama'nın güney ucuna yakın Pitaloza Arriba bölgesinde 9 Ekim'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 30 kişi yaralanmış, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.