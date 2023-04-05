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Dünya Panama'da 6,6 büyüklüğünde deprem
Dünya

Panama'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2023-04-05 06:52:00 -
Panama'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Orta Amerika ülkesi Panama'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), merkez üssü ülkenin Boca Chica kasabası olan 6,6 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 17.18'de yaşandığı kaydedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirild.

Öte yandan Atletico Chiquiri ve CD Universitario karşılaşması deprem nedeniyle 30 dakika gecikmeli başladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde market raflarında bulunan ürünlerin sarsıntının etkisiyle devrildiği yer aldı.

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