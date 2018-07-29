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Pamukta devlet desteği ekim alanını artırdı

Pamuk ekimine verilen devlet desteğiyle ekim alanları genişledi. Türkiye'de pamuk üretiminin yapıldığı Güneydoğu Anadolu, Çukurova ve Ege bölgelerindeki çiftçiler, devlet destekleri sayesinde üretimin arttığını belirtti.

29 Temmuz 2018 Pazar 13:10
Pamukta devlet desteği ekim alanını artırdı

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, kentteki pamuk ekim alanlarının devlet destekleri sayesinde yüzde 15 arttığını belirtti.

Doğru, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin pamuk üretiminin ağırlıklı olarak Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çukurova yöresi ve Antalya'da yapıldığını anımsattı.

Adana'da geçen yıl 330 bin dekarda pamuk üretimi gerçekleştirildiğini bildiren Doğru, "Sağlanan devlet destekleriyle bu yıl pamuk ekim alanlarında geçen yıla göre yüzde 15 artış kaydedildi. Pamukta bu yılın rekolte beklentisi ise 200 bin ton civarında." ifadesini kullandı.

Doğru, pamuğun yarattığı katma değer ve istihdam imkanlarına işaret ederek, pamuk üretiminin ülkenin gelişen tekstil sektörüne paralel olarak artmaması nedeniyle ihtiyacın yaklaşık yarısının ithalat yoluyla karşılandığını kaydetti.

Pamukta doğru stratejilerin izlenmesi ve tekstil sanayisinde yerli ürün kullanımının artmasının üretimi artıracağını ifade eden Doğru, "Aynı zamanda pamuk üretimine verilen desteklerin, üretim maliyetlerini düşürücü tedbirlerle desteklenmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 13:10
  1. Antalya
  2. Adana
  3. pamuk destek
  4. tarım destek

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