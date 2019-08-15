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Pamukkale’de 15 bin çocuk yaz boyu eğlendi

Pamukkale Belediyesi’nin çocukların yaz aylarını eğlenceli geçirmeleri için hazırladığı faaliyetlerden birisi olan“Mahallemizde Şenlik Var” etkinliklerinde yaklaşık 15 bin Pamukkaleli çocuk şenliklere katıldı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 17:53
Pamukkale’de 15 bin çocuk yaz boyu eğlendi

Pamukkale Belediyesi’nin çocukların yaz aylarını eğlenceli geçirmeleri için hazırladığı faaliyetlerden birisi olan“Mahallemizde Şenlik Var” etkinliklerinde yaklaşık 15 bin Pamukkaleli çocuk şenliklere katıldı.


Denizli Pamukkale Belediyesi “Mutlu insanların ilçesi; Pamukkale” sloganıyla yaz boyunca çocuklara yönelikbirçok eğitici faaliyetle birlikte eğlenceli etkinlikler düzenledi. Kuran Kurslarındaki miniklere yönelik hayvan barınağı ile Gezegen Evi’ni kapsayan gezi projesi yanı sıra, taleplere göre minikler için Pamuk Kafe Üniversite’de bulunan Kitap Kafe’ye götürülerek kitap okuma saatleri yapıldı. 14 mahallenin merkez seçildiği “Mahallemizde Şenlik Var” etkinliklere 15 bin çocuğun ailesiyle birlikte katılım gösterdi. Alana kurulan oyun gruplarında doyasıya eğlenen çocuklar, çuval yarışı, halat yarışı, yüz boyama ve birçok etkinlikle farklı bir gün yaşamış oldu. Miniklerin oyunlarına palyaçolarda eşlik etti.



“Çocuklar mutluysa anneler ve babalar da mutlu olur”


Pamukkale Belediyesi Başkanı Avni Örki, belediye olarak tüm projelerinin başlangıç noktasının vatandaşların mutluluğu olduğunu ifade ederek, “Çocuklar mutluysa anneler ve babalar da mutlu olur. Böylece bütün bireyler, toplumun her kesimi mutlu. Bizler halkımızın mutluluğu için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Pamukkale Belediyesi olarak her yaştan vatandaşımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Her kesime hitap eden çalışmalar yaparak, Pamukkale’mizi mutlu insanların yaşadığı kent haline getiriyoruz. Tüm çalışmalarımızı bu bilinçle yapıyoruz. Bu yazı çocuklarımızın hafızasında güzel izler bırakacak bir yaz olmasını istedik. Bu nedenle de çocuklarımız için birbirinden farklı ve güzel etkinlik, kurs düzenledik. Her hafta farklı mahallelerde düzenlediğimiz çocuk şenliklerimizde bunlardan sadece birisiydi. Oyun gruplarının yanı sıra çeşitli yarışmalar ve ikramlarla çocuklarımızın yüzlerini güldürmek istedik. Her akşam, şenlik alanımızda yüzleri gülen çocuklarımızı, ailelerini gördükçe bizler de mutlu olduk. Etkinliklerimize yoğun ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 17:53
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