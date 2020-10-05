Pamukkale Üniversitesi uzaktan eğitim canlı ders

Pamukkale Üniversitesi, almış olduğu karar doğrultusunda güz dönemin uzaktan eğitim şeklinde devam edeceği açıkladı. Bazı uygulamalı eğitim zorunluğu olan bazı bölümler için yüz yüze eğitim söz konusu olacak. PAÜ, uzaktan eğitim için öğrenciler Pamukkale Üniversitesi’nin internet sitesine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapacaklardır.

Sisteme giriş yapan öğrenciler uzaktan eğitim platformu sekmesini seçmelidir. Açılan pencereden derslerim, takvim, not çizelgesi, iletişim araçları, soru bankası gibi alanlar bulunmakta. Derslerim sekmesini tıklanıldığı durumda derslerin listesi görününecektir. PAÜ öğrenci bilgi sistemi girişi için tıklayınız.

Pamukkale Üniversitesi 2020-2021 Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Uygulaması Bilgilendirmesi