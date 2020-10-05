  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Pamukkale Üniversitesi uzaktan eğitim canlı ders
Eğitim

Pamukkale Üniversitesi uzaktan eğitim canlı ders

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) uzaktan eğitim nasıl oluyor? Üniversiteler 1 Ekim’den sonra açılmasına karar verilmişti ancak Bilim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine ilk dönem eğitimin uzaktan eğitim olarak yapılması kararlaştırıldı. Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler arasında PAÜ’de var. Peki Pamukkale Üniversitesi uzaktan derse nasıl katılacak?

Yeniakit Publisher
2020-10-05 18:50:00 -
Pamukkale Üniversitesi uzaktan eğitim canlı ders

Pamukkale Üniversitesi, almış olduğu karar doğrultusunda güz dönemin uzaktan eğitim şeklinde devam edeceği açıkladı. Bazı uygulamalı eğitim zorunluğu olan bazı bölümler için yüz yüze eğitim söz konusu olacak. PAÜ, uzaktan eğitim için öğrenciler Pamukkale Üniversitesi’nin internet sitesine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapacaklardır. 

Sisteme giriş yapan öğrenciler uzaktan eğitim platformu sekmesini seçmelidir. Açılan pencereden derslerim, takvim, not çizelgesi, iletişim araçları, soru bankası gibi alanlar bulunmakta. Derslerim sekmesini tıklanıldığı durumda derslerin listesi görününecektir. PAÜ öğrenci bilgi sistemi girişi için tıklayınız.

Pamukkale Üniversitesi 2020-2021 Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Uygulaması Bilgilendirmesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başbuğ Azerbaycan'a kurulan tuzağı anlattı
Gündem

Başbuğ Azerbaycan'a kurulan tuzağı anlattı

Güvenlik ve Terör Uzmanı, emekli İstihbarat Albay ve Psikolojik Harp Uzmanı Çoşkun Başbuğ, Ermenistan ve büyük güçlerin Azerbaycan'a kurduğu..
Bodrum'daki vahşette yeni gelişme: 4 kişi gözaltında
Gündem

Bodrum'daki vahşette yeni gelişme: 4 kişi gözaltında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1,5 ay önce köpeklerin kazıp çıkarttığı kafatasının DNA analizinin tamamlanması sonrası bir gizemi ortaya çıkardı..
Forbes dünyaya duyurdu: Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor
Dünya

Forbes dünyaya duyurdu: Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor

ABD'li Forbes dergisi, Türkiye'nin yerli İnsansız Hava Aracı ve Silahlı İnsansız Hava Aracı üretimini analiz etti.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay