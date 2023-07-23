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Teknoloji Pamuk şeker gibi gezegen keşfettiler
Teknoloji

Pamuk şeker gibi gezegen keşfettiler

Yeniakit Publisher
2023-07-23 19:35:00 -
Pamuk şeker gibi gezegen keşfettiler

Yapılan araştırmaya göre, Dünya'nın yoğunluğunun yüzde 1'ine tekabül eden WASP-193b adı verilen bir gezegen keşfi yapıldı.

Belçika’daki Liège Üniversitesi’nden astronom Khalid Barkaoui liderliğindeki uluslararası bir ekip, gezegensel evrim ile ilgili çalışmasını duyurdu. Yapılan araştırmaya göre, Dünya’nın yoğunluğunun yüzde 1’ine tekabül eden WASP-193b adlı ötegezegen keşfedildi.

Jüpiter’den büyük, Dünya’dan hafif! İşte WASP-193b ötegezegeni

1.232 ışıkyılı uzaklıkta keşfedilen WASP-193b, astronomi dünyası tarafından karahindiba balonu olarak adlandırılıyor. WASP-193b gibi gezegenlerin nadir olduğunu belirten analistler, gezegensel evrimin açıklanabilmesi adına bu tarz keşiflerin önem arz ettiğini vurguladı.

WASP-193b, WASP-193 adlı Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde dönen bir dış gezegen olarak tanımlanıyor. Bu yıldızın Güneş’in kütlesinin yaklaşık 1,1 katı ve yarıçapının 1,2 katıdır ve sıcaklık ve yaş bakımından Güneş’e çok yakın olduğunu belirtelim. Bununla birlikte WASP-193b, yıldızının yörüngesinde Güneş Sistemindeki gezegenlerden çok daha yakın döner. Ötegezegenin yıldıza her 6,25 günde bir yakınlaştığını belirtelim.

Ötegezegen etrafında dönerken yıldızın ışığının nasıl değiştiğini incelemek, Barkaoui ve meslektaşlarının dünyanın yarıçapını ve kütlesini hesaplamasını sağladı. Ötegezegenin yarıçapı, Jüpiter’in yarıçapının yaklaşık 1,46 katıdır. Ancak kütlesi, kıyaslandığında inanılmaz derecede küçüktür: Jüpiter’in sadece 0,139 katı.

Bulguları inceleyen araştırmacılar, ötegezegenin santimetreküp başına 0,059 gram yoğunluğa sahip olduğunu hesapladı. Dünya’nın yoğunluğunun santimetreküp başına 5,51 gram olduğunu belirtelim. Jüpiter’in yoğunluğu ise santimetreküp başına 1,33 gram.
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Yıldızın 6 milyar yaşına kadar olduğu düşünülüyor. WASP-193b’nin atmosferini şişiren dahili ısı için bir mekanizma olsa da, ötegezegenin gözlemlenen özellikleri, karmaşık gezegen evrimi modelleri kullanılarak yeniden oluşturulamıyor.

Kaynak: Shift Delete

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