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Pamuk nevresimleriniz yumuşacık olsun istiyorsanız bunu deneyin

Nevresimler sık sık değiştirdiğimiz, yıkadıktan sonra da kimi zaman sertleştiğine maruz kaldığımız tekstiller. Nevresimin dokuması ne kadar sık olursa, kumaş da o kadar yumuşak olur... Devamlı yıkama, ütüleme, serme sürecine katkıda bulunmak için nevresimlerinizi hemen yumuşatacak birkaç püf noktası yazımızda...

05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:46
Pamuk nevresimleriniz yumuşacık olsun istiyorsanız bunu deneyin

Pamuk nevresimlerinizi çamaşır makinesine yerleştirin. Eğer nevresimleriniz renkliyse, sıcaklı ayarını fazla açmamaya dikkat edin ki, kumaşların boyası çıkmasın. Eğer pamuk nevresimleriniz beyaz ise, sıcak su kullanabilirsiniz. Deterjan ekleyerek nevresimleri kimyasallardan arındırmak için her zamanki yıkama programında yıkayın.

Durulama suyunu soğuk olarak ayarlayın. Makine ilk durulama için su almaya başladığında, deterjan gözüne bir bardak sirke ekleyin. Sirke, kumaşı sertleştiren kimyasalların çözünmesine yardımcı olacaktır.

Pamuk nevresimlerinizi yeniden yıkayarak, yumuşamaları için durulama suyuna ikinci kez sirke ekleyin.

Pamuk nevresimlerinizi birkaç saatliğine doğrudan güneş ışığına maruz kalan bir çamaşır ipine asın. Güneşin güçlü ışınları, kumaşı sertleştirebilecek kimyasal kalıntılarının parçalanmasına yardımcı olacaktır.

Daha sonraki yıkamalarınızda, ürün etiketindeki talimatlara uyun. Nevresimleriniz zamanla yumuşamaya devam edecektir.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:46
  1. nevresim temizliği

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