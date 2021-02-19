Palyatif bakım nedir? Palyatif bakımda ne yapılır?

Palyatif bakım, kanser gibi ciddi ve ağır bir hastalıkta hem hastalığın kendisine ait hem de tedavinin getirebileceği hastanın yaşam konforunu bozan birçok etki söz konusudur. Bunlar ağrılar, bulantı, kusmalar, ishal, ödem, idrar kaçırma, böbrek sorunları, yaygın halsizlik ve ruhsal sorunlar olarak belirtilebilir. Eskiden özel hastanelerde olan palyatif bakım üniteleri yakın zamanda devlet hastanelerinde de hizmet vereceğini gündeme geldi. İşte merak edilen haberin detayları…

Palyatif bakım nedir?

Palyatif bakım, hayatı tehdit eden hastalıklarla karşı karşıya gelen kişiler için özel tıbbi ve hemşirelik bakımını kapsayan bir destek programıdır. Hastalığın herhangi bir aşamasında belirtilerden, ağrıdan, fiziksel ve biyolojik stresten uzak durup rahatlamaya odaklanır. Hedef, kişinin ve ailesinin yaşam kalitesini geliştirmektir.

Palyatif bakımda ne yapılır?

Yakınmalardan kaynaklanan rahatsızlığı en aza indirmek, bunlardan kalan etkileri azaltmak,

Hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini yükseltmek,

Hasta bakımında maliyet-etkinlik başlığını rasyonel yönetmek konusuna özen göstermek,

Ölümün kabullenildiği durumlar da sürecin normal seyrinde gitmesini sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmak.