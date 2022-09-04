  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Palut'tan maç sonrası açıklama
Spor

Palut'tan maç sonrası açıklama

Giresunspor'u deplasmanda mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdüren Konyaspor’da Teknik Direktör İlhan Palut, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 03:45:00 -
Palut'tan maç sonrası açıklama

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise daha iyi oldukları bir maçı kazandıklarını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"5. maçımız. İyi mücadele ettik. Giresunspor iç sahada iyi sonuçlar alabiliyordu. Bu mücadeleye karşılık vermemiz gerekiyordu. Daha sonra da kendi oyunumuzu sergileyip iyi sonuç almaya gelmiştik. Hava iki takım için de zorlayıcıydı. Takımım 90 dakika çok iyi mücadele etti. Üstüne de topa sahip olup, pozisyonlar bulduk. Daha iyi olduğumuz bir maçı kazanarak buradan ayrılıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Giresunspor takımına da geri kalan maçlarda başarılar diliyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23