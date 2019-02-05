Palu ailesi son durumu | Savcılıktan son dakika Palu ailesi iddianamesi

Cinayet, cinsel istismar, suça yardım ve yataklık gibi suçlardan tutuklanan Palu ailesinin kan donduran olayları Türkiye’nin gündemine günlerdir meşgul etmiş, MHP lideri Bahçeli bile Palu ailesinin iğrençliklerini eleştirmişti. Palu ailesi hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve damatları Tuncer Ustael hakkında hapis cezası isteniyor.

Körfez ilçesinde 11 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hava Palu ve Harun Palu çifti ile çocukları İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve damatları Tuncer Ustael gözaltına alındı. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan fezleke Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan inceleme neticesinde kamu davası açmaya yeterli delil olduğu görülerek şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı.

Palu ailesinde kim neyle suçlanıyor?

Tuncer Ustael hakkında Meryem Tanhal'ı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 20 Aralık 2008 tarihinde 'Tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek', Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak, kişinin ölmesinden yararlanarak cep telefonunu çalmak, cebir kullanarak birden fazla kişi ile Meryem Tanhal'ı hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından, şüpheli İsa Palu hakkında kardeşi Meryem Tanhal'ın Tuncer Usatel tarafından 'Tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek' suçuna yardım, Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak, cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından, şüpheliler Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve suç tarihinde yaşı küçük olan Fatih Palu hakkında Meryem Tanhal'ın Tuncer Ustael tarafından 'Tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme' suçuna yardım ve cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından' cezalandırılmaları talebi ile Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıldı.

Müge Anlı'nın programında ortaya çıkmıştı

2001 yılında anne Havva Palu, kızını damadı Tuncer Ustael’in aç bıraktığını ve ağaca bağladığını öne sürmüştü. Yine torunu Melike Tahnal’a da zorla ispirto içirdiğini söylemiş, sonrasında ölen kızı kefenleyerek damadı Tuncer Ustael’e verdiğini öne sürmüştü. Ancak o dönem yapılan kazılarda herhangi bir bulguya rastlanmayınca dosya kapatılmıştı. Havva Palu son olarak ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı.

“Palu ailesinden çıkmış gibiler”

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "MHP'yi havlu atmış gibi göstermek nasıl bir ahlaksızlıktır? Sosyal medyadan zehir kusanlar son günlerde iftira atanlar, Palu ailesinden çıkmış gibidir. Bize inanan bizimle gelir" demişti.