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Ekonomi “Palladium cadde küçükyalı” dükkanları satışa çıktı
Ekonomi

“Palladium cadde küçükyalı” dükkanları satışa çıktı

Hayata geçirdiği yenilikçi projeler ile gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk getiren Tahincioğlu Gayrimenkul, Emlak Konut GYO güvencesi ile hayata geçireceği Nidapark Küçükyalı projesi içinde yer alan Palladium Cadde Küçükyalı mağazalarını satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 20:14:00 -
“Palladium cadde küçükyalı” dükkanları satışa çıktı

Nidapark Küçükyalı projesi içerisinde yer alan 300 konutluk Nidapark Küçükyalı Kınalı etabının teslim sürecinin tamamlandığını ve yaşamın başladığının altını çizen Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Projemiz içerisinde sağlıklı alışveriş konseptine uygun olarak planlanan 350 metre uzunluğundaki alışveriş caddesi Palladium Cadde Küçükyalı, bir çok tanınmış markaların bulunacağı mağazaları, Türk ve Dünya mutfağından lezzetler sunan restoranları, günün yorgunluğunu atacak mekânları ve çocuklar için oluşturulacak eğlenceli oyun alanları ile dışarı çıkma ve alışveriş merkezine gitme zorunluluğunu ortadan kaldırırarak değişen yaşam biçimleri ve ihtiyaçlarına yanıt verecek” diye konuştu.

Yıl sonu hedefi 1.5 milyar TL

Yeni finansal model hakkında bilgi veren Tahincioğlu, “Müşterilerimizin devam eden beklentilerini de göz önüne alarak ‘Akıllı Yatırım ve Ödeme Modeli’ni geliştirdik. Bu yeni finansal çözümümüz sayesinde sadece daire veya ofis değil, dükkan gibi ticari üniteler sahibi olmak isteyenler banka kredisine başvurmalarına gerek kalmadan, vade farkı, dosya masrafı ve hayat sigortası gibi ek ödemeler olmadan ve en önemlisi ödemeye 2. yılda başlayabilecekler. Özellikle ödemelerin 2. yılda başlaması, büyük bir avantaj sağlıyor. Geliştirmiş olduğumuz finansal çözüm sayesinde 60 ay 0 vade farkı veya banka kredisiz veya 120 ay, 0,79 vade farklı ile müşterilerimize avantaj sağlayabileceğiz. Bu kampanyamız ile birlikte yıl sonuna kadar toplam 1,5 milyar TL satış hedefine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

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