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Paletli yüzme şampiyonası Ordu’da başladı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Paletli Yüzme Bireysel B, Yıldız ve Küçükler 15 Temmuz Şehitlerini Anma Türkiye Yaz Şampiyonası Ordu’da başladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 19:14
Paletli yüzme şampiyonası Ordu’da başladı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Paletli Yüzme Bireysel B, Yıldız ve Küçükler 15 Temmuz Şehitlerini Anma Türkiye Yaz Şampiyonası Ordu’da başladı.


15 Temmuz Şehitleri anısına Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından her yıl düzenlenen ulusal düzeydeki paletli yüzme yarışları açılış seremonisi gerçekleşti. TSSF’nin 2019 etkinlik takviminde yer alan Paletli Yüzme Bireysel Genç B, Yıldız ve Küçükler 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anısına Final Yarışmaları’nda 245 sporcu mücadele edecek. Ordu Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen şampiyonada, 7 ildeki 28 spor kulübünden 132 erkek, 113 bayan sporcu katılıyor. Yarışmalar, su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde 50 ile 800 metre arasındaki mesafelerde gerçekleşiyor.


Şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu bünyesinde sporcuların Türkiye’yi Avrupa’da başarı ile temsil ettiklerini söyledi. Başkan Özen, şampiyonanın başarılı bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.


Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise, “Spor organizasyonlarının vazgeçilmez ve en güzel şehirlerinden birisi olan Ordu’da sizleri ağırlamaktan mutluyuz. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ile birlikte bu büyük organizasyonu Ordu’da düzenlediğimiz için başkanımıza teşekkür ediyoruz” diyerek, şampiyonanın hayırlı olmasını temenni etti.


Konuşmaların ardından sporcular, kıyasıya mücadele etti.


Pazar günü sona erecek olan şampiyonanın açılış seremonisine, Ordu Vali Vekili Adem Öztürk, belediye başkan vekilleri, sporcular ve sporcuların yakınları da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 19:14
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