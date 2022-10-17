Palavra atılmıyorsa bu korku niye? ENAG'ta "yalan" paniği

CHP'nin medyadaki tetikçisi Sözcü, yalan haberi engelleyecek olan "dezenformasyon yasası"nın iptal edilmesi için her türlü yolu deniyor.

CHP yandaşlarından oluşan bir ekiple Türkiye'nin enflasyonunu sallama verilerle hesaplamaya kalkışan ve devletin resmi kurumu TÜİK’e karşı paralel örgüt gibi hareket eden Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nu (TÜİK) halk nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışan ENAG ve yandaşları yalancı olduklarını resmen itiraf etti.

Sözcü, "ENAG'ın enflasyon açıklaması bile suç olacak" başlıklı haberinde sözde anayasa hukukçusu olan Serap Yazıcı'nın ifadelerine yer verdi.

TBMM'den geçen yasa nedeniyle artık yalan söyleyemeyecek olmalarının rahatsızlığını yaşayan ve dezenformasyon yasasını "sansür yasası" olarak nitelendiren Yazıcı, hükümetten bu yasayı derhal geri çekmesini istedi.

Yazıcı'nın sözleri "Palavra atılmıyorsa bu korku niye?" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.