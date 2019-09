Palandöken: “Veliler servisleri sürekli kontrol etmeli”

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle öğrenci velilerini uyaran ve okul servis aracı kriterlerinin önemine vurgu yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Okula servisle ulaşım sağlayacak olan öğrenci velileri okul servis araçlarını, sürücülerini ve uygulanması zorunlu kriterlerin takibi yapmalı” dedi.

Kayıt dışı çalışan servislerin hayati tehlikelere yol açtığını belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, “Her öğrenci için mutlaka üç nokta emniyet kemerinin olması ve taşıtlarda yardımcı personel bulundurulması zorunlu. Serviste bulunması zorunlu olan rehber personelin dönem sonuna kadar bulunduğunun takipçisi olunmalı. Tüm servis sürücülerinin psikoteknik değerlendirme raporu olmalı. Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın güvenliği için veliler çocuklarını okula kayıt ettirip servis anlaşması yaparken okul servis belgesi ve kaydı istemeli. Çünkü kayıt dışı çalışan servislerin hayati tehlikelere yol açabileceği unutulmamalı” ifadelerini kullandı.

“Çocukların güvenliği her şeyden önemli”

Okul servis araçlarında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin uyarıda bulunan Palandöken, “Okul servis araçlarının yönetmeliğe uygun olup olmadığı, her eğitim-öğretim yılının birinci ve ikinci dönemi başlangıcında valilik ve kaymakamlıklar tarafından oluşturulan denetim komisyonu marifetiyle denetlenmekte. Ancak bu denetlemelerin yanı sıra velilerimiz de çocuklarının güvenliği için okul servis aracı kriterlerini kontrol ederek belgesiz, kaçak servislere karşı uyanık olmalı. Tüm okul servis araçlarının arkasında ‘okul taşıtı’ yazısı olması zorunlu. Öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 santimetre çapında kırmızı ışık veren bir lamba ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle ‘DUR’ yazısı okunacak şekilde olmalı. Öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olmalı. Okul servis araçlarında yönetmeliğe uygun sayıda ve nitelikte araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda olmalı. Taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı” açıklamasında bulundu.

“Kriterlere uygun olmayan araçlar trafikten men edilir”

Kriterlere uygun olmayan araçların kontrollerde yakalanması durumunda trafikten men edileceğini hatırlatan Palandöken, “Okul servis araçlarının bakımları 6 ayda bir yapılır ve her yıl TÜV-TÜRK’ün kontrolünden geçmek zorunda. Muayenesi yapılmayan aracın servise çıkamaz. Bunlarla birlikte servis şoförlerinin mesleki yeterlilik belgelerinin olması zorunlu. Servis şoförlerinin sicillerin temiz olması, araç, gereç ve ekipman bilgisi gibi el-göz-ayak koordinasyonu becerisi, harita okuma, yol ve adres bilgisi, ilk yardım bilgisi, işçi sağlığı ve iş sağlığı ve güvenliği bilgisi gibi teknik bilgi ve becerisinin yanında meslek etiğine, insan ilişkilerine, iş disiplinine, kişisel bakım ve hijyene dikkat eden trafik kurallarına uyan, güvenliği gözeten bilhassa çocuklarla uygun iletişim kurabilmeleri çok önemli. Veliler servis şoförleri hakkında gördükleri eksiklik ve yanlışlıkları ilgili meslek odasına bildirmeli” dedi.