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Palandöken: “Taksit sayısı arttıkça ucuz oluyor algısı yanlış”

Kredi kartı taksitlerinin artmasının bazı sektörler için olumlu olsa da vatandaşın cebini düşünerek hareket etmesi gerektiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeni yılın ilk çeyreğini tamamladığımız bu günlerde aldatıcı indirim kampanyaları peş peşe geliyor.

31 Mart 2019 Pazar 10:36
Palandöken: “Taksit sayısı arttıkça ucuz oluyor algısı yanlış”

Kredi kartı taksitlerinin artmasının bazı sektörler için olumlu olsa da vatandaşın cebini düşünerek hareket etmesi gerektiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeni yılın ilk çeyreğini tamamladığımız bu günlerde aldatıcı indirim kampanyaları peş peşe geliyor. Sezon sonu, sezon ortası, garaj indirimi gibi kampanyalar cazibeli gözüken fırsatlar ortaya çıkıyor. Bu da vatandaşın kredi kartına daha çok yüklenmesine neden oluyor.Kredi kartı taksit sayısı son düzenleme ile birçok sektörde artırıldı. Bu da örneğin turizm gibi sektörlere olumlu yansıyabilir fakat vatandaş daha çok taksit olursa fiyat ucuzlar gibi bir algıya kapılarak kredi kartlarına yüklenmemeli. Borç yüküne girmemek için ihtiyaç dışı alışverişler yapılmamalı” dedi.


-“Taksit sayısı arttıkça ödenen para daha az olmuyor”


Kredi kartı taksit sayısının artmasının aldığımız ürün ya da hizmeti daha ucuz hale getirmediğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son düzenleme ile kredi kartı taksit sayısı elektronik eşyalarda 3 ay, bilgisayar, havayolları, seyahat,konaklama ve işlenmiş altına 4’e kadar taksit imkanı getirmektedir. Taksit sayısındaki artış özellikle turizm açısından gayet olumlu karşılanabilir. Fakat kredi kartına ülke olarak çok fazla yükleniyoruz. Bankalar arası Kart Merkezi’nin verilerine göre Ekim 2018 ayı sonu itibariyle ülkemizde 65,7 milyon kredi kartı kullanıcısı var. Yani her vatandaşın cebinde birden fazla kredi kartı var. Taksit sayısı arttıkça aldığımız ürün ya da hizmet daha ucuza geliyor algısı bizi çok yanıltıyor” diye konuştu.


-“Kart borcu tüm hayatımızı etkiliyor”


Bireysel kredi kartı borcundan dolayı çoğu kişinin yasal takipte olduğunu belirten Palandöken, “Bankalar broşür dağıtır gibi kredi kartı dağıtıyor. Bu da ekonomik daralma yaşadığımız son dönemlerde borcun üzerine borç bindirdi. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş 100 binlerce kişi var. Kart borcu ev, iş, sosyal yaşantı gibi tüm hayatımızı etkiliyor. Stres, huzursuzluk, dolayısıyla ikili ilişkilerde bozulma, sağlığımızı etkilemesi gibi birçok olumsuz şeye neden oluyor. Bu sebeple vatandaşlarımız ihtiyacın dışında alışverişten kaçınmalı, kart limitini bütçesine göre ayarlamalı. Borcu borçla kapatmak gibi bir yanlışa düşülmemeli” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 10:36
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