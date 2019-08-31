0553 313 94 23

Palandöken: “Çevremiz ve ekonomimizin iyiliği için geri dönüşüm bilinci şart”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 2021’de uygulamaya geçileceğini bildirdiği zorunlu depozito uygulaması geri dönüşüm ile kazanımda atılacak en sağlam adımlardan birisi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:31
Palandöken: “Çevremiz ve ekonomimizin iyiliği için geri dönüşüm bilinci şart”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 2021’de uygulamaya geçileceğini bildirdiği zorunlu depozito uygulaması geri dönüşüm ile kazanımda atılacak en sağlam adımlardan birisi. Çevremize ve ekonomimize çok büyük katkı sağlayacak olan bu uygulamaya özellikle yerel ve ulusal zincir marketler muhakkak uymalı” dedi.


Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan zorunlu depozito uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cam ve plastik atıklarının geri dönüşüme kazandırılması için topyekûn bir bilinç geliştirilmesi gerektiğine değinen Palandöken, “Plastiklerin geri kazanımı sağlanmayıp doğaya karıştığında hem ekosisteme hem de ekonomimize verdiği zarar had safhada. Aynı şekilde cam ambalajlı ürünlerin de dönüştürülüp tekrar tekrar kullanılması gerekirken atık olarak doğaya karışması büyük bir kayıp. Her 10 cam şişeden 1’i, her 10 pet şişeden 3’ü ancak geri dönüşebiliyor. Gelişmekte olan ülke olarak biz de evlerimizden işyerlerimize kadar bize yakışanı yani geri dönüşüm bilincini kazanmalıyız. Bunun için de devletin sıfır atık projesi kapsamında uygulamaya soktuğu eylemleri destekliyoruz” diye konuştu.



“Plastiğin sağlığımıza ve doğaya verdiği zarar çok büyük”


Depozito uygulamasıyla çevreye ve insan sağlığına verilen zararın azalacağına dikkati çeken Palandöken, “Ülkemiz yalnızca geçtiğimiz yıl 439 bin 909 ton plastik ithal etti. Kendi atıklarımızı dönüştürme oranımızı artırdığımızda plastik ithalatı da çok büyük oranda düşecek. 2021’de başlayacak zorunlu depozito uygulaması ekonomimize büyük katkı sağlayacak. Ücretli poşet uygulamasıyla plastik poşet kullanımında görülen büyük azalmayı, cam ve plastik atıkların geri dönüşümde artış olarak da görmeliyiz. Çünkü plastiğin kanserojen maddesi, doğaya atıldığında toprağa ve suya karışması, orada yaşayan canlılarla birlikte bizim de sağlığımızı doğrudan olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.



“Marketler şişenin karında varlar, geri kazanımında yoklar”


Ulusal ve yerel zincir marketlerin depozitolu ürünleri geri almadığını hatırlatan Palandöken, “Zorunlu depozito uygulaması başladığında buna en çok ulusal ve yerel zincir marketlerin katkı sağlaması gerekiyor. Çünkü şu anda ürün depozitolu olduğu halde şişeyi geri kabul etmiyorlar. O şişenin kârını alırken varlar fakat geri kazanımında yoklar. Bakkal ve market esnafımız depozitolu ürünü zaten alıyor. Bu uygulama zorunlu hale geldiğinde de bu dönüşüme en özverili katkıyı esnafımız sağlayacak” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:31
  1. doğa
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Sıcak kemoterapi alternatif yöntem değildir"
    1. "Sıcak kemoterapi alternatif yöntem..
    2. Doğu Anadolu’da sağanak uyarısı
    3. Yatırımcı rehberi (10)
    4. Sivaslı sporcu, model uçakta birinci..
    5. Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü
    6. Yatırımcı rehberi (9)
    7. Yatırımcı rehberi (7)
    8. Küçükköyspor MMA bu kez de ‘bingo’..
    9. Rüzgar yeniden Alaçatı'dan esecek
    10. Yatırımcı rehberi (8)
    11. İzmir’de ’roketatar’ paniği
    12. Tomruk yüklü tır alev alev yandı
    13. Ankara itfaiyesi, Kore yolcusu
    14. Sındırgı’da Başpehlivan Dağdeviren
    15. Yatırımcı rehberi (6)
    16. Doktor, şahit olduğu ‘Terör..
    17. Yatırımcı rehberi (5)
    18. Yatırımcı rehberi (4)
    19. Kılıçdaroğlu akıl hocalığı yaptı, HDP..
    20. Yatırımcı rehberi (1)
    21. Yatırımcı rehberi (2)
    22. Yatırımcı rehberi (3)
    23. Vajinismus her 10 kadından birinde..
    24. Murtpaşa’da geleceğin altın madalyalı..
    25. GRAFİKLİ - Fenerbahçe-Trabzonspor..
    26. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri,..
    27. Türkiye potada 989. maçına çıkıyor
    28. [GRAFİKLİ] Yeşilçam'ın matrak..
    29. Horozları dövüşe işkence yöntemiyle..
    30. Baştuğ’dan Muğlalılara ‘Karabağlar..
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı