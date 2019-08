Palandöken: “Bayram dönüşleri hayatınızı karartmasın”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayramlar dini sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz, sevdiklerimizle buluştuğumuz en özel günler. Bu günleri acı şekilde anılarla ve kayıplarla geçirmemek için trafikte her zamankinden dikkatli ve tedbirli olunmalı” dedi.

Kurban bayramı dönüş yolculuğunda aşırı hız yapılmaması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz yıl 9 günlük kurban bayramında 147 kişi trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Bu yıl 4 günlük bayram tatilinin son gününe girdiğimiz bugüne kadar 45 kişi olay bölgesinde hayatını kaybederken 370’i aşkın kişi yaralandı. Kazaların yüzde 32 oranında azalması kimseyi rehavete kaptırmasın. Çünkü rehavet beraberinde açıyı getirir. Şuana kadar yaşanan acı olayların yeniden yaşanmaması için bayram dönüşlerinde trafikte her zamankinden daha dikkatli olunmalı” dedi.

Vatandaşların bayram dönüş trafiğinde her zamankinden daha tedbirli olması gerektiğine dikkati çeken Bendevi Palandöken, “Bayramlar dini sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz, sevdiklerimizle buluştuğumuz en özel günler. Bu günleri acı şekilde anılarla ve kayıplarla geçirmemek için trafikte her zamankinden dikkatli ve tedbirli olunmalı. Trafik kazalarının en yoğun yaşandığı günler trafikteki araç sayısının artmasıyla birlikte, bayram gibi özel günler. Geçtiğimiz yıl 9 günlük kurban bayramı tatilinde 192 kazada 147 vatandaşımız hayatını kaybederken 702 vatandaşımız da yaralanmıştı. Bu yıl ise 9 Ağustos-13 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen kazalarda sadece olay yerinde 45 vatandaşımız hayatını kaybederken 370’i aşkın vatandaşımız da yaralandı. Emniyet kemeri takmak, hız kurallarına uymak, trafik ışıkları ve kavşaklara her zamankinden dikkat etmek gibi kurallara uyulduğunda bu kadar bilanço yaşanmayacaktır. Güzel anılarla geçirdiğimiz bir bayramı üzüntü ve keder ile hastanelerde geçirmemek için vatandaşlarımız bayram dönüşlerinde tedbiri elden bırakmamalı. Yani kazaların yüzde 32 azalması kimseyi aldatmasın ve tedbirli olun” diye konuştu.