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Palamut'u dört gözle bekliyorlar

Av yasağı nedeniyle deniz balığı satamayan Samsunlu balıkçılar, bu sene bol olmasını bekledikleri palamudun yolunu gözlüyor.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:54
Palamut'u dört gözle bekliyorlar

Türkiye’de denizlerde genel av yasağı 15 Nisan'da başladı. Geçtiğimiz sezon balık satışlarından umduğunu bulamayan balıkçılar, bu seneye ise umutla bakıyor. Geçen sene çıkmayan palamut ve hamsi balıkçıların belini bükerken, denizlerde görülmeye başlanan ‘Çingene Palamudu’ balıkçıları umutlandırıyor. Yaz sezonunda kültür balıkları satarak geçimlerini sürdürmeye çalışan balıkçılar, kötü geçen geçen seneyi unutmak için palamudun yolunu gözlüyorlar.

Kültür balıkları satarak tezgahların boş kalmasının önüne geçtiklerini ifade eden Kurtça Aydın, “Şu anda satışlarımız iyi de değil, kötü de değil. Eylül ayında yasak kalkacak ve balık sezonu açılacak. Bu ayın sonunda olta palamutları gelmeye başlayacak. Çingene palamudu olarak nitelendirdiğimiz bu balıklar, vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılanıyor. Ağustos ayında istavrit ve diğer deniz balıkları da oltaya gelirse işlerimiz daha iyi olur diye düşünüyorum. Şu anda somon, levrek, çupra, sazan ve alabalık gibi kültür balıkları satıyoruz. Bu sezon bol balık çıkmasını ümit ediyoruz” dedi.

Bu sezon palamutta patlama yaşanacağını iddia eden Bülent Çakmak ise, “Havalar sıcak olduğundan dolayı balık sezonu ağır gidiyor. Vatandaşlar sıcaktan dolayı çarşıya da inmiyor. O yüzden satışlarımız biraz düşük. Bu sene Karadeniz’de çok palamut var. Geçen sene çıkmayan palamudu vatandaşlar bu sene bol bol yiyecekler. Palamudun tanesi bu sene 2 TL’den satılır diye düşünüyorum. Ağustosun başında da çingene palamutları gelmeye başlar. Geçen sene yaşanan kıtlığı bu sene yaşamayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Şu anda tezgahlarda somon'un kilosu 13 TL, alabalık 15 TL, levrek ? çupra 25 TL, yayın 10 TL ve sazan 10 TL’den satışa sunuluyor.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:54
  1. Aydın
  2. Palamut
  3. Balık
  4. Balıkçılar

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