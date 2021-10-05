Palabıyık kızağa çekilecek!

Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği müsabakada verdiği kararlarla maçı yönetmekten çok idare eden Ali Palabıyık için MHK tarafından düğmeye basılacağı iddia edildi.

Sezon başında MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın ısrarla vurguladığı hakemlerimize güveniyoruz ve arkasındayız mesajı sonrası gözler, Rize'de hem ev sahibi ekip hemde Galatasaray lehine verdiği kararlarla taraflı-tarafsız tüm futbolseverlerin yoğun tepkisini alan hakem Ali Palabıyık'a çevrildi. Hakem Palabıyık'ın bu tartışmaları kararları sonrası kızağa çekileceği ve 4-5 hafta maç verilmeyeceği kulislerde dilden dile dolaşıyor.

Rize'de 8 dakika ilave süre verilmesine rağmen müsabakayı 2 dakika fazla oynatan ve konuk takımın attığı gol öncesi bariz faulleri es geçen ve Rizespor'un attığı gol öncesi Berkan'a yapılan faulde bile oyuna devam eden Palabıyık için yaklaşık 1 aylık bir dinlenme söz konusu olacak.