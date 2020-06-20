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Medya

Pakistanlı ünlü oyuncu Shaan Shahid'den bomba Diriliş Ertuğrul itirafı: Ondan sonra karar verdim

Diriliş Ertuğrul'un Pakistan devlet televizyonunda yayımlanmasına karşı çıkan Pakistanlı ünlü oyuncu Shaan Shahid'den önemli bir itiraf geldi. Ülkede izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisiyle ilgili en başta kötü düşündüğünü söyleyen Shahin, “Tamamını izledikten sonra dizinin tam bir başyapıt olduğuna karar verdim.” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 16:00:00 -
Pakistanlı ünlü oyuncu Shaan Shahid'den bomba Diriliş Ertuğrul itirafı: Ondan sonra karar verdim

Pakistan’ın önde gelen aktörlerinden ve yapımcılarından olan Shaan Shahid, Diriliş Ertuğrul’un Pakistan televizyonlarında yayımlanmasıyla ilgili önemli bir itirafta bulundu.

Aksam.com.tr'de yer alan habere göre, Pakistanlı oyuncu Shahid, daha önce Diriliş Ertuğrul’un PTV’de yayımlanmasına karşı çıktığını, fakat tamamını izledikten sonra “tam bir başyapıt” olduğuna karar verdiğini açıkladı.

Diriliş Ertuğrul dizisindeki hem oyuncuları hem de yapımcı ve yönetmeni ayrı ayrı tebrik eden Shahid, sosyal medya kullanıcılarından gelen “En başta karşı çıkıyordun, şimdi niye Diriliş Ertuğrul’u yere göğe sığdıramıyorsun?” eleştirisine cevap verdi.

“Diriliş Ertuğrul gibi bir başyapıt görmedik”

Diriliş Ertuğrul’un Pakistan televizyonlarında değil, yalnızca devlet televizyonu PTV’de yayımlanmasına karşı çıktığını söyleyen Shahid, 25 yıldır vatandaşların vergileriyle ayakta duran PTV ekranlarında Diriliş Ertuğrul gibi bir başyapıt sunulamadığını anladığı için fikrini değiştirdiğini belirtti.

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