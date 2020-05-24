Pakistanlı izleyiciler Diriliş Ertuğrul'u çok sevdi

Pakistan'da ramazan ayının gelmesiyle devlet televizyonu PTV'de yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisi, ülkede magazin medyası ve izleyicilerin en çok konuştuğu yapımlar arasına girdi.

Başbakan İmran Han'ın isteğiyle Urduca dublajlı, her gün bir yeni ve iki tekrar bölüm halinde yayımlanmaya başlanan, şimdiden ülkede yıllardır gösterilen birçok Türk dizisinin önüne geçen yapım, izleyicilerin de yaşamını etkileyecek boyutlara ulaştı.

Pakistan'ın Jang kentinde öğretmenlik yapan Muhammed Şamşir Ahmed, yeni doğan çocuğuna "Ertuğrul" adını vererek ülkede bu ismi kullanan ilk babalardan oldu.

Dizideki Ertuğrul karakterinin adaleti sağlamak ve İslam sancağını yükseltmek için birçok acı çektiğini kaydeden Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İzlediğim dizide beni etkileyen Ertuğrul Gazi'nin adını çocuğuma vermek istedim. Şeyhime danıştım, o da Ertuğrul Hüsamettin ismini vermemi istedi. Böylelikle ismin anlamı dinin kılıcı Ertuğrul oldu." diye konuştu.

Oğlunun da tarihteki Ertuğrul Gazi gibi olmasını isteyen Ahmed, "Allah Ertuğrul Gazi'nin soyundan gelenleri çok büyük bir devletin yöneticisi yaptı. İsimler karakterleri yansıtır. Ertuğrul Gazi de tarihte İslam ve adalet yolunda yürüdü. İnşallah benim oğlum da bu yolda yürür." dedi.

"Türk tarihinde dizisi çekilecek çok fazla kişi ve hikaye var"

Pakistanlı Sayid Muhammed Jafri de dizinin kalitesi ve senaryosuyla Pakistan dizi ve film sektörü için devrim olduğunu söyledi.

İzleyicilerin dizilerden beklentisinin arttığını kaydeden Jafri, "Kültürümüzü, dinimizi, geçmişte yaşayan önemli isimlerimizi Diriliş Ertuğrul ile yeniden öğrendik. Türkiye dediğimiz zaman dizisi çekilecek çok fazla kişiye ve hikayeye sahip bir tarih karşımıza çıkıyor ve Ertuğrul Gazi de bunlardan biri. Kitaplarımızda bu kişi hiç anlatılmazken şimdi öğrendik ve araştırmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Diziyle Türk tarihi ve kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirten Jafri, "Ertuğrul ve arkadaşları bize bir Müslüman liderin nasıl olması gerektiğini gösteriyor. İslami değerleri, İslami yaşantıyı ve dinimizin insana verdiği değeri bu dizi sayesinde herkes görebiliyor. İnşallah Türkler bu tarz diziler yapmaya devam eder ve Fatih Sultan Mehmet'i anlatan bir yapımla karşımıza çıkar." diye konuştu.

Şehriban Asıf da dizinin sadece Müslümanlar için değil, her dinden insana İslam'ı en iyi şekilde öğreteceğini söyledi.

Dizi sayesinde Türk kültürünü daha yakından tanıma şansı elde ettiğini belirten Asıf, dizi için "Bugünkü İslamofobi'nin etkilerinin görüldüğü dünyada Müslümanların nasıl insanlar oldukları ve İslam'ın neleri emrettiğini herkese gösterebilir." dedi.

"Batı, Müslümanları şiddetle bir araya getiriyor ama Osmanlı sultanlarını tanımıyor"

Şazin Asıf da diziyi izlemeye başladığı tarihin, Osmanlı tarihini öğrenmeye başladığı döneme denk geldiğini ifade etti.

Diriliş Ertuğrul'un Türk kültürünü ve Müslüman yaşantısını en güzel anlatan yapımlardan olduğunu kaydeden Asıf, "Müslümanları tanımayanlar bizi şiddetle bir araya getiriyor. Biz Büyük İskender'i, Hitler'i tanıyoruz ama onlar Osmanlı padişahları Osman Gazi'yi, Orhan Gazi'yi, Murad Hüdavendigar'ı tanımıyor." diye konuştu.

Asıf, dizi sayesinde geçmişte yaşayan Müslüman liderlerin hayatını öğrenme ve araştırma şansı bulduklarını söyledi.