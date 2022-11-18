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Dünya Pakistanlı alim hayatını kaybetti
Dünya

Pakistanlı alim hayatını kaybetti

Pakistanlı alim Müfti Rafi Osmani, Karaçi şehrinde vefat etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 22:31:00 -
Pakistanlı alim hayatını kaybetti

Pakistanlı alim Müfti Rafi Osmani, Karaçi şehrinde vefat etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, çeşitli hastalıklardan muzdarip Osmani 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Müfti Rafi Osmani, Jamiya Darul Ulum Karaçi Medresesinin başkanlığını yürütüyordu.

Çok sayıda kitabın yazarı olan Osmani'nin vefatının ardından Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Şahbaz Şerif taziye mesajı yayımladı.

İngiliz Hindistanı'nda 1936'da Deoband'da doğan Osmani, buradaki Darul Ulum Deoband Medresesinden mezun olmuş ve 1947'de bağımsızlığın ardından ailesiyle Pakistan'a göç etmişti.

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