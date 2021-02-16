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Dünya Pakistan'la çatışan Hindistan ve İsrail'den dikkat çeken anlaşma!
Dünya

Pakistan'la çatışan Hindistan ve İsrail'den dikkat çeken anlaşma!

Pakistan ile sıcak çatışmalar yaşayan Hindistan, İsrail ile insansız hava aracı alımı için anlaşma yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 22:22:00 -
Pakistan'la çatışan Hindistan ve İsrail'den dikkat çeken anlaşma!

Hindistan Ordusu, İsrail merkezli Israel Aerospace Industries’e ait dört adet insansız hava aracı için anlaşma yaptı. Hindistan’ın anlaşmasını imzaladığı İHA'lar yüksek dayanıklılığa sahip ve orta düzey rakımda hareket eden Heron TP insansız hava araçları.

Janes tarafından yapılan habere göre Hindistan insansız hava araçlarını Çin ile paylaştığı ve sorun yaşamakta olduğu Himalaya sınırında kullanacağı iddia edildi.

Hindistan Ordusu ve Hindistan Savunma Bakanlığı konu hakkında yorum yapmayı güvenlik sorunları sebebiyle reddetti.

Janes’in sektörden edindiği bilgilere göre insansız hava araçları için yapılan anlaşma 3 yılı kapsıyor ve anlaşma 2 yıl daha uzatılabilir.

Öte yandan Hindistan, dost ve kardeş ülke Pakistan ile Keşmir bölgesinde zaman zaman sıcak çatışmalarda da yaşıyor.

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