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Dünya Pakistan'ın yeni başbakanının Türkiye sözleri olay oldu
Dünya

Pakistan'ın yeni başbakanının Türkiye sözleri olay oldu

Pakistan'da başbakan olarak PML-N lideri Şahbaz Şerif'in seçilmesinin ardından Şerif'in Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı olduğu dönemde FETÖ okullarını kapattığı ve 'Türkiye'nin düşmanları, Pakistan'ın da düşmanlarıdır' dediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 16:13:00 -
Pakistan'ın yeni başbakanının Türkiye sözleri olay oldu

Pakistan'da muhalefet bloğunun adayı Shahbaz Sharif (Şahbaz Şerif) meclisteki oylamada başbakanlığa seçildi.

Eski sözleri olay oldu

Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı olduğu dönemde FETÖ okullarını kapatan Şahbaz Şerif, Pakistan'ın Türk halkı aleyhine hiçbir şey yapmayacağını ifade ederek "Türkiye için iyi olan, Pakistan için de iyidir. Türkiye için kötü olan, Pakistan için de kötüdür. Türkiye'nin düşmanları, Pakistan'ın da düşmanlarıdır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

İmran Han hükümeti düştü

Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

Dün yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu bugün 01.00'de sona ermişti.

Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 hayır oyu almıştı. Hükümet, mecliste yapılan güvensizlik oylamasında çoğunluk sınırı olan 172 oyun altında kalarak düşmüştü.

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