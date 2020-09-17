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Aktüel Pakistan'ın kara sularına izinsiz giren 56 Hint balıkçı yakalandı
Aktüel

Pakistan'ın kara sularına izinsiz giren 56 Hint balıkçı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 19:51:40 -
Pakistan'ın kara sularına izinsiz giren 56 Hint balıkçı yakalandı

KARAÇİ (AA) - Pakistan'ın kara sularına izinsiz giren 56 Hint balıkçı gözaltına alındı.

Pakistan Deniz Güvenliği Dairesinden yapılan açıklamada, 10 teknedeki 56 Hint balıkçının izinsiz girdikleri Pakistan kara sularında durdurulduğu bildirildi.

Teknelerdeki mürettebatın gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada, 56 kişinin sorgulanacağı bilgisine yer verildi.

Pakistan ve Hindistan, sık sık birbirlerinin kara sularına giren balıkçıları gözaltına alıyor.

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