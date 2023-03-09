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Dünya

Pakistan'dan Türkiye'ye müthiş destek... Yola çıktı

Pakistan'dan Türkiye'ye 8 bin 200 kışlık çadır taşıyan ikinci gemi yola çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 08:58:00 -
Pakistan'dan Türkiye'ye müthiş destek... Yola çıktı

Pakistan’dan Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye'ye 8 bin 200 kışlık çadır taşıyan ikinci gemi yola çıktı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansından (NDMA) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Suriye'ye ulaştırılmak üzere 65 konteynere yüklü 1221 ton yardım malzemesi taşıyan sivil kargo gemisi, Karaçi’den ayrıldı.

İçerisinde 8 bin 200 kışlık çadır bulunan 41 konteyner Türkiye’ye, 24 konteynerdeki 15 bin gıda kolisi de Suriye’ye ulaştırılacak.

Sivil kargo gemisinin 23-24 Mart'ta Mersin Limanı’na ulaşması bekleniyor.

NDMA, Türkiye'deki depremzedelere yardım taşınması amacıyla yakın zamanda charter kargo uçak seferleri de başlatacak.
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Türkiye’deki afetzedeler için 1000 ton yardım taşıyan Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait ilk gemi, 28 Şubat'ta Karaçi’den yola çıkmıştı.

Pakistan, Türkiye’ye kara ve hava yoluyla 7 bin kışlık çadır, 33 binden fazla battaniye göndermişti.

Ayrıca, Al Khidmat Vakfı, Edhi Vakfı, Beytüsselam Refah Vakfı, Sailani Refah Vakfı ve Pakistan Kızılayı da Türkiye’de çeşitli yardım faaliyetleri yürütüyor.

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