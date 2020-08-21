Pakistan'dan o ülkeye mesaj: Son savaşınız olur

Pakistan ile Hindistan arasında gerilim her geçen gün tırmanıyor. Bölgede Hindistan’ın provoke edici adımları geri dönülemez bir savaşın kapısını aralamak üzere.

Star’ın haberine göre, Pakistan Demir Yolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Hindistan ile çıkacak bir savaşın son kanlı savaş olacağını söyleyerek, ‘Silahlarımız Hindistan’da Müslümanların yaşamadığı bölgeleri hedef alacak kabiliyete sahip’ dedi.

Raşid Ahmed, daha önce ellerindeki bombaları ateşlemeleri halinde Pakistan ile Hindistan sınırına bin 860 kilometre mesafede olan Assam eyaletine kadar vurabileceklerini söylemişti.

İki ülke arasında Keşmir krizi devam ederken Hint yönetimi bölgede yaşayanları sırf Müslüman diye ‘terörist’ olarak gösteriyor.